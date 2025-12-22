Ο «Φρατέλο», ο «Ζούμπο», τα βασανιστήρια των ανήλικων που πουλούσαν ναρκωτικά στα σχολεία και η «καβάτζα» στα Πατήσια

Απολογούνται την Τρίτη (23.12.2025) οι συλληφθέντες για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα που πουλούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία αλλά και πλατείες στα βόρεια προάστια.

Οι αρχές έχουν καταλήξει πως οι ενήλικοι δράστες τρομοκρατούσαν τους μαθητές για να «σπρώχνουν» τα ναρκωτικά σε συμμαθητές τους, είτε σε σχολικές εκδρομές είτε στο σχολείο τους. Στην περίπτωση που καθυστερούσαν, ή δεν έκαναν καλά την «δουλειά», βασανίζονταν. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 12 άτομα, ανάμεσά τους 6 ανήλικοι.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έβγαλε στη δημοσιότητα το Ertnews φαίνονται οι ενήλικοι να κάνουν bullying σε ανήλικο μέλος τους κυκλώματος. Τον χτυπούν, τον αναγκάζουν να γονατίσει και να καπνίσει. Σχετικά βίντεο ανέβαζαν συχνά στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, οι αστυνομικοί ερευνούν την εμπλοκή στο κύκλωμα ναρκωτικών, ενός βαρυποινίτη της αλβανικής μαφίας που κρατείται στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το όνομα του συγκεκριμένου ανθρώπου ακούστηκε στις συνομιλίες των μελών του κυκλώματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν συνωνυμία, μία τυχαία αναφορά ή όντως εμπλέκεται.

Χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη συνομιλία μεταξύ αρχηγικών μελών του κυκλώματος:

– «Εγώ σοβαρολογώ, θα τον δείρω. Θα φέρει τα λεφτά και θα φάει ξύλο γιατί μας έφερε μία μέρα και μας έκανε ρεζίλι».

– «Αυτό μου είπε και ο …. (εδώ αναφέρεται το όνομα του βαρυποινίτη) εντάξει σας πιστεύω»

Αυτό που κάνει τρομερή εντύπωση στην αστυνομία είναι το πόσο σκληρά ήταν τα μέλη του κυκλώματος παρά το νεαρό της ηλικίας τους. Για να πουλούν τα ναρκωτικά και να πλουτίζουν, συμπεριφέρονταν ως σκληροί ποινικοί και χτυπούσαν αλύπητα τα νεαρά μέλη του κυκλώματος ώστε να ασκήσουν πίεση.

Σε πολλές περιπτώσεις τα βασάνιζαν.

Όταν πλέον έβγαζαν κέρδη (φέρεται πως χρέωναν 10 ευρώ το γραμμάρια χασίς και 50 ευρώ το γραμμάριο κοκαΐνη), έψαχναν πως θα ξεπλύνουν τα χρήματα.

Σε άλλη συνομιλία τους ακούγονται να μιλούν για στοιχηματικές, μέσω των οποίων θα ξέπλεναν τα χρήματα.

– «Στοιχηματάκι»

– «Τα έχεις κερδίσει από τον τζόγο, ναι ναι»

– «Ναι κατάλαβες; Να έχω κάπου να φαίνεται, να φαίνονται λίγο οκ τα πράγματα».

Ο «Φρατέλο», ο «Ζούμπο» και οι 263 αγοραπωλησίες

Αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να ήταν 20χρονος αλλοδαπός με το ψευδώνυμο «Φρατέλο», ενώ υπαρχηγός ένας 19χρονος Έλληνας, γνωστός ως «Ζούμπο». Το σπίτι του τελευταίου στα Άνω Πατήσια χρησιμοποιούνταν ως χώρος αποθήκευσης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέλη της οργάνωσης είχαν τα ψευδώνυμα «Κοντός», «Πίπης», «Νίτσε» ενώ σημείο συνάντησης των μελών ήταν πάρκο στη συμβολή της Λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου, το οποίο αποκαλούσαν συνθηματικά «Κίτσου».

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη επικοινωνούσαν κυρίως μέσω Instagram και Signal, ενώ έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 263 αγοραπωλησίες.

Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται, για να διευκρινιστεί αν εμπλέκονται και άλλοι στο κύκλωμα ναρκωτικών που χρησιμοποιούσε ανήλικους μαθητές ως βαποράκια.