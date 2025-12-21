Ο τιμοκατάλογος των ναρκωτικών του κυκλώματος στα σχολεία και ο εξευτελισμός των ανήλικων στα social media

Σοκ προκαλούν οι συνομιλίες ανάμεσα στους 12 συλληφθέντες που πουλούσαν ναρκωτικά ακόμη και μέσα στα σχολεία με τους ανήλικους διακινητές να δέχονται bullying από τους ηγέτες του κυκλώματος.

Οι τιμές για τα ναρκωτικά ακόμη και μέσα στα σχολεία ήταν δέκα ευρώ το ένα γραμμάριο χασίς και 50 ευρώ το ένα γραμμάριο κοκαΐνης, ενώ χαρακτηριστικό είναι η σκληρότητα και η βίαιη συμπεριφορά των «εγκεφάλων» του κυκλώματος, παρά το νεαρό της ηλικίας τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα social media, τα αρχηγικά μέλη ανέβαζαν τους εξευτελισμούς αλλά και τους ξυλοδαρμούς των ανήλικων μελών του κυκλώματος.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΕΡΤnews, κάνουν bullying σε έναν ανήλικο.

Τον αναγκάζουν να γονατίσει, τον χτυπάνε και τον υποχρεώνουν να καπνίσει τσιγάρο με έναν ιδιόμορφο τρόπο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αττικής, παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους και κατέγραφαν τις συνομιλίες τους.

Οι διάλογοι της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας της Νέας Χαλκιδόνας και των Άνω Πατησίων, σοκάρουν.

Οι συνομιλίες με τα ανήλικα «βαποράκια»

Σε έναν από τους διαλόγους ακούγεται ένας από τους διακινητές να μιλά με ανήλικο που εκείνη την ώρα κάνει μάθημα στη τάξη του και του δίνει εντολή να φύγει απο το σχολείο και να συναντηθούν σε πέντε λεπτά.

-Μέλος: Πού είσαι;

-Ανήλικος: Σχολείο.

-Μέλος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα α@@@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

-Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

-Μέλος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

Σε άλλη συνομιλία καταγράφεται διάλογος του 20χρονου αρχηγού με ανήλικο διακινητή, που συντόνιζε τους συνομήλικούς του, μέλη της σπείρας.

-Αρχηγός : Ναι ναι τέλειωσαν;

-Ανήλικος: Ε, ναι …. αλβανικά… ε;

-Αρχηγός: Δέν θέλετε άλλα;

-Ανήλικος: Θέλουμε.

-Αρχηγός: Τι;

-Ανήλικος: Ε, πενήντα. Και μετά στην επόμενη εκατό.

-Αρχηγός; Το κατοστάρι το δίνουμε με έξι εμείς, αλλά για να είμαστε καλοί άνθρωποι σε εσάς με πέντε.

Τα «ψευδώνυμα» των μελών του κυκλώματος

Αρχηγός του κυκλώματος ήταν ένας 20χρονος αλλοδαπός, με το ψευδώνυμο «Φρατέλο» και υπαρχηγός ένας 19χρονος Έλληνας, με το ψευδόνυμο «Ζούμπο».

Το σπίτι του τελευταίου στα Άνω Πατήσια ήταν η «καβάτζα» των εμπόρων ναρκωτικών. Εκεί αποθηκεύονταν οι μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών και από εκεί ξεκινούσε συνήθως η διακίνηση.Μελη της οργάνωσης είχαν τα ψευδώνυμα: «Κοντός», «Πίπης», «Νίτσε».

Σημείο συνάντησης των μελών της συμμορίας, ήταν το πάρκο στη συμβολή της Λεωφόρου Ιωνίας με την οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου, το οποίο αποκαλούσαν συνθηματικά «Κίτσου».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ παρά το νεαρό της ηλικίας τους ο αρχηγός και ο υπαρχηγός περιγράφονται ως σκληροί διακινητές ενώ είχαν καθιερώσει «ποινολόγιο» για τα… άτακτα μέλη της οργάνωσης που μπορεί να παρέκκλιναν των εντολών τους.

Εκτός από το ξύλο, υπήρχαν και χρηματικές ποινές, που τα μέλη τους αποκαλούσαν χρέωμα, και λειτουργούσε ως μέσο πειθαρχικής συμμόρφωσης.

Στις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν το Instagram και το Signal.

Μάλιστα μέσω των εφαρμογών αυτών, των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων αλλά και των φυσικών παρακολουθήσεων ταυτοποίηθηκαν από την Ασφάλεια Αττικής 263 αγοραπωλησίες ναρκωτικών.