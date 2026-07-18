Ο Γιώργος Ελεύθερας αποχαιρετά τον Λορέντζο Καριέρε: Όταν ανταμώσουμε εκεί ψηλά, θα τραγουδήσουμε ξανά

Συγκινητικό το τελευταίο «αντίο» του Γιώργου Ελεύθερα στον Λορέντο Καριέρε. Ο μουσικός αποχαιρέτησε τον φίλο του με αναρτήσεις στο Instagram, δίνοντας την «υπόσχεση» πως όταν συναντηθούν εκεί ψηλά, θα τραγουδήσουν ξανά το τραγούδι που άφησαν στη μέση.

Ο Γιώργος Ελεύθερας ανέβασε 3 αναρτήσεις στα social media για τον θάνατο του Λορέντζου Καριέρε. Στην πρώτη, ο μουσικός ανέβασε στιγμιότυπο από videoclip τους και έγραψε: «Lory καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα».

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Eleftheras (@george.eleftheras)

Στη δεύτερη ανάρτηση ανέφερε: «Όταν θα ξανά ανταμώσουμε εκεί ψηλά. Θα τραγουδήσουμε ξανά εκείνο το τραγούδι που σου άρεσε πολύ και το αφήσαμε στην μέση. Νίκος, Γιώργος, Λορέντζο, Φίλοι για Πάντα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Eleftheras (@george.eleftheras)

Στην τρίτη αρκέστηκε στο να ανεβάσει μία φωτογραφία από τους «Φίλους για Πάντα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη George Eleftheras (@george.eleftheras)

Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν στην κηδεία του Λορέντζο Καριέρε.

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Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ο πρώην παίκτης του «Bar» συνδέθηκε τόσο φιλικά όσο και καλλιτεχνικά με τον Γιώργο Ελεύθερα, με τον οποίο γνωρίστηκε στο ριάλιτι και στη συνέχεια δημιούργησαν μαζί με τον Νίκο Ελεύθερα το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».