Ελλάδα

Φωτιά στα Χανιά στην περιοχή Αερινός: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Στο σημείο επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής με πλήθος οχημάτων και εθελοντές
Αεροσκάφος
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (18.07.2026) στα Χανιά, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μέσω του 112 μήνυμα ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Αερινός Χανίων και ήδη έχει κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη,

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Στο σημείο επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα με πλήθος οχημάτων και εθελοντές.

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