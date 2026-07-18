Φωτιά στα Χανιά στην περιοχή Αερινός: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (18.07.2026) στα Χανιά, με την Πολιτική Προστασία να στέλνει μέσω του 112 μήνυμα ζητώντας από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Αερινός Χανίων και ήδη έχει κινητοποιηθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη,

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Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας #Χανίων



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Στο σημείο επιχειρούν πεζοπόρα τμήματα με πλήθος οχημάτων και εθελοντές.