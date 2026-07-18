Μαρμάρι Μάνης: Η άγνωστη νοτιότερη αμμουδιά της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά καλοκαιρινά τοπία της Λακωνικής Μάνης αναδεικνύει το βίντεο του Up Stories, με πρωταγωνιστή την παραλία Μαρμάρι, κοντά στο Πόρτο Κάγιο και σε μικρή απόσταση από τη φημισμένη Βάθεια.

Το Μαρμάρι της Μάνης αποτελείται από δύο συνεχόμενες παραλίες με αμμουδιά και καταγάλανα νερά, σε ένα αυθεντικό μανιάτικο τοπίο που ξεχωρίζει για την άγρια ομορφιά και την ηρεμία του. Οι χαρακτηριστικοί πέτρινοι πύργοι που χωρίζουν τις δύο παραλίες χαρίζουν στο σημείο έναν ιδιαίτερα επιβλητικό χαρακτήρα.

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Η παραλία θεωρείται η νοτιότερη αμμώδης παραλία της ηπειρωτικής Ελλάδας, καθώς πιο νότια βρίσκεται μόνο το Βαθύ, το οποίο όμως διαθέτει ακτή με ψιλό βότσαλο.

Η πρώτη παραλία είναι εύκολα προσβάσιμη και διαθέτει ένα μικρό οργανωμένο τμήμα, ενώ η δεύτερη προσεγγίζεται μόνο με τα πόδια, μέσα από σύντομο μονοπάτι περίπου δέκα λεπτών, προσφέροντας μια πιο ήσυχη και απομονωμένη εμπειρία.

Το βίντεο αποτυπώνει από ψηλά τα γαλαζοπράσινα νερά, την αμμουδιά, τους πέτρινους πύργους και το ξεχωριστό ανάγλυφο της Μάνης, παρουσιάζοντας έναν από τους πιο ιδιαίτερους καλοκαιρινούς προορισμούς της νότιας Ελλάδας: εκεί όπου το καλοκαίρι φτάνει στο άκρο της Ελλάδας και μένει αξέχαστο.