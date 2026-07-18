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Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 23χρονος μοτοσικλετιστής – Βίντεο ντοκουμέντο από τη σφοδρή σύγκρουση με το αυτοκίνητο

Ο 25χρονος οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα
τροχαιο θεσσαλονικη
Η μηχανή του 23χρονου / φωτο thestival.gr
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Ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (17/7/2026) στη Θεσσαλονίκη, στη δυτική πλευρά της πόλης, στο ύψος της Σταυρούπολης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Ο 23χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο του τροχαίου στην οδό Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Κατά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», υπέστη ανακοπή καρδιάς και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, κατέληξε.

Το βίντεο που εξασφάλισε το ERTnews δείχνει τη σοκαριστική στιγμή της σύγκρουσης. Το αμάξι στην προσπάθεια του να στρίψει, συγκρούστηκε με τη μηχανή η οποία κινούταν κάθετα στον δρόμο. Αποτέλεσμα ο 23χρονος να πέσει από τη μηχανή να χτυπήσει σοβαρά και να χάσει τη ζωή του.

Ο 25χρονος οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Σταυρούπολης.

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