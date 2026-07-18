Ελλάδα

Ίλιον: Φορτηγό έπεσε σε κολώνα και την «έκοψε» στη μέση – Κλειστή η οδός Δεσποτάτου Μυστρά

Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία από το ύψος της Βασιλείου Μακεδόνος, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει εξειδικευμένο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ
Φορτηγό έπεσε σε κολώνα και την «έκοψε» στη μέση
Φορτηγό έπεσε σε κολώνα στο Ίλιον και την «έκοψε» στη μέση
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε κολώνα ηλεκτροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ επί της οδού Δεσποτάτου Μυστρά στο Ίλιον έπεσε ένα φορτηγό το πρωί του Σαββάτου (18.7.26).

Κατά την πρόσκρουση του φορτηγού -που εκείνη την ώρα πραγματοποιούσε μετακόμιση- η κολώνα έσπασε και κόπηκε στη μέση, με μεγάλο τμήμα της να κρέμεται στον δρόμο.

Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία από το ύψος της Βασιλείου Μακεδόνος, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει εξειδικευμένο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ το οποίο κόβει την κολώνα προκειμένου να την απομακρύνει από το σημείο και στη συνέχεια να προχωρήσει στην αντικατάστασή της.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
130
91
77
62
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo