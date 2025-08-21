Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Και επισήμως έλαβε τέλος η περιπέτεια του Γιώργου Μαζωνάκη που τις προηγούμενες ημέρες μπήκε στο ΔρομοκαΙτειο για ακούσια νοσηλεία, την οποία είχαν ζητήσει πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος του τραγουδιστή.

Την Πέμπτη (21/8/25) ο Γιώργος Μαζωνάκης πήρε στα χέρια του το χαρτί με το οριστικό εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο, όπου παρέμεινε για τέσσερις ημέρες.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, σύμφωνα με όσα επεσήμανε στο TLIFE ο δικηγόρος του Γιώργος Μερκουλίδης, από τη Δευτέρα είχε πάρει… άτυπα εξιτήριο από τη ψυχιατρική κλινική, ωστόσο τώρα, το πήρε και «με τη βούλα των ιατρών». Ο τραγουδιστής βγήκε από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής αθόρυβα και παρά το γεγονός ότι στο σημείο βρίσκονταν πολλοί ρεπόρτερ, κανένας δεν τον συνάντησε από κοντά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του TLIFE, ο Γιώργος Μαζωνάκης εθεάθη χθες Τετάρτη (20/8/25) στην «καρδιά» της πρωτεύουσας για το μεσημεριανό του γεύμα σε γνωστό ψητοπωλείο στην Ομόνοια.