Ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά την Μαρινέλλα: «Σ’ ευχαριστώ για όλα, μάνα»

Με ένα λιτό αλλά σπαρακτικό μήνυμα ο Γιώργος Νταλάρας αποχαιρετά την Μαρινέλλα που πέθανε σήμερα (28/03/2026) σε ηλικία 88 ετών.

Ο Γιώργος Νταλάρας με μια ανάρτησή του συνοδευόμενη από φωτογραφία της Μαρινέλλας, την αποχαιρετά με συγκίνηση γράφοντας «σε ευχαριστώ για όλα, ΜΑΝΑ…».

Η Μαρινέλλα, μία από τις μεγαλύτερες φωνές που πέρασαν ποτέ από το ελληνικό πεντάγραμμο, έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών. Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε υποστεί εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο και έκτοτε αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της.

Για περισσότερα από 65 χρόνια η Μαρινέλλα δεν έπαψε να ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο τα όνειρα, τους πόθους, την αγωνία και τις ελπίδες ενός ολόκληρου λαού.

«Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00»,αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας. Η φωνή της καθόρισε όσο καμιά άλλη το εύρος του ελληνικού τραγουδιού.