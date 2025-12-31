Ο Ηλίας Κασιδιάρης πήρε άδεια από τις φυλακές και βρέθηκε στα μπλόκα – «Μόνο εσείς έχετε τη δύναμη να φύγει η διαφθορά από την Ελλάδα»

Θερμής υποδοχής έτυχε ο Ηλίας Κασιδιάρης, που βρέθηκε στο μπλόκο των αγροτών, για να δηλώσει κι εκείνος με τη σειρά του τη στήριξή του στους αγώνες τους.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης, επισκέφτηκε το μπλόκο των αγροτών πριν την Πρωτοχρονιά και συγκεκριμένα την Τρίτη 30.12.2025, μετά από 5ημερη άδεια που έλαβε από τις φυλακές Δομοκού που κρατείται.

Με κάποιους από τους αγρότες να σπεύδουν να αγκαλιάσουν ένθερμα τον καταδικασμένο πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής που εκτίει την ποινή του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ο Ηλίας Κασιδιάρης, απηύθυνε έναν μικρό χαιρετισμό όπως φαίνεται σε βίντεο στα social media που ανάρτησε ο ίδιος.

«Καλή χρονιά σε όλους, ήρθα να σας πω πως είμαι κι εγώ μαζί σας όπως είναι και όλος ο ελληνικός λαός και νομίζω πως εσείς μόνο έχετε τη δύναμη να φύγει η διαφθορά από την Ελλάδα», είπε ο Ηλίας Κασιδιάρης και ευχήθηκε καλή χρονιά και καλή δύναμη στους αγρότες.