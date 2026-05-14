Πατήσια: Νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε από φορτηγό – Διαμελίστηκε από την σφοδρή σύγκρουση

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (14.5.26) καθώς που η γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό στη συμβολή της λεωφόρου Ηρακλείου με την οδό Ορφανίδου στα Πατήσια αφήνοντας την τελευταία πνοή της.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στις 10 το πρωί όταν η άτυχη γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο στα Πατήσια και παρασύρθηκε από το φορτηγό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο του τροχαίου στα Πατήσια αστυνομικοί αλλά και διασώστες του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα ωστόσο διαμελίστηκε από την σφοδρότητα της σύγκρουσης αφήνοντας στον δρόμο την τελευταία πνοή της.

Αυτόπτης μάρτυρας του θανατηφόρου τροχαίου περιέγραψε όλα όσα είδε να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο άνδρας είπε πως περίμενε την ηλικιωμένη γυναίκα στο κατάστημά του καθώς τον είχε ειδοποιήσει ότι θα πήγαινε από εκεί για να πάρει κάποια πράγματα: «Ήμουν μέσα στο μαγαζί και περίμενα την κυρία Ά., γιατί με είχε ενημερώσει ότι θα περάσει να πάρει κάποια πράγματα. Πήγε να διασχίσει τον δρόμο. Το φανάρι ήταν κόκκινο όταν περνούσε. Άναψε πράσινο, ξεκίνησαν τα αυτοκίνητα και μαζί τους το φορτηγό. Η κυρία Ά., λόγω του χαμηλού της ύψους, πιθανότατα βρέθηκε στο νεκρό σημείο του φορτηγού και ο οδηγός δεν την είδε. Το φορτηγό την παρέσυρε και σταμάτησε λίγο πιο κάτω. Μόλις άκουσα τον θόρυβο και κατάλαβα τι είχε συμβεί, πήρα σεντόνια από το μαγαζί και έτρεξα να τη σκεπάσω, γιατί δυστυχώς ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση».

Ο ίδιος σημείωσε πως η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή.

Τόνισε πως: «Σε αυτή τη διασταύρωση, στην Ορφανίδου με τη Λεωφόρο Ηρακλείου, γίνονται τουλάχιστον τρία με τέσσερα τροχαία ατυχήματα την εβδομάδα. Αν δεν είναι θανατηφόρα, όπως το σημερινό, είναι σοβαρά, με τραυματισμούς σε κεφάλια, πόδια και χέρια. Εδώ πρέπει να μπει φανάρι και διάβαση. Το έχουμε επισημάνει πολλές φορές στο 5ο διαμέρισμα, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Τουλάχιστον τρία ατυχήματα την εβδομάδα. Μπορείτε να το διαπιστώσετε εύκολα και μέσω των ασφαλιστικών εταιρειών».