Οι πολίτες βαθμολογούν το ΕΣΥ: Υψηλές επιδόσεις για τα περιφερειακά νοσοκομεία, ποιοι οι «αδύναμοι κρίκοι»

Χιλιάδες ασθενείς κατακλύζουν καθημερινά τα νοσοκομεία όλης της χώρας και για πρώτη φορά του δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Με περισσότερες από 56.000 αξιολογήσεις για 126 νοσοκομεία, οι ίδιοι οι πολίτες και οι ασθενείς παίρνουν τον λόγο και βαθμολογούν τις υπηρεσίες που έλαβαν, αναδεικνύοντας τις «νησίδες αριστείας» αλλά και τις «μαύρες τρύπες» του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Η έρευνα αυτή – που βασίζεται στις κριτικές που υπέβαλλαν οι ίδιοι οι ασθενείς μέσω 315.000 SMS που έλαβαν, μετά τη νοσηλεία και το εξιτήριό τους από το νοσοκομείο, στο διάστημα από τις 14 Ιουλίου 2025 έως και τα τέλη Απριλίου 2026– αποτυπώνει την πραγματικότητα των θαλάμων νοσηλείας, μακριά από την υποκειμενικότητα των ανακοινώσεων.

Η έρευνα καταγράφει τον συνολικό μέσο όρο ικανοποίησης από τη νοσηλεία, με βαθμολογία 4,07 στα 5. Κάτι που σημαίνει πώς το 76,3% των πολιτών που απάντησαν, βαθμολόγησε την εμπειρία νοσηλείας, με 4 ή 5, ενώ σχεδόν ένας στους δύο ασθενείς έδωσε το απόλυτο άριστα.

Η έρευνα υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των υπουργείων Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος και των Γραφείων Προστασίας Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, που πλέον λειτουργούν σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Νοσοκομείο Σητείας και Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων στην κορυφή της λίστας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι καλύτερες αξιολογήσεις των ασθενών δεν καταγράφηκαν στα μεγάλα νοσοκομεία των αστικών κέντρων, αλλά κυρίως σε νοσοκομειακές δομές της περιφέρειας.

Την υψηλότερη συνολική βαθμολογία συγκέντρωσε το Νοσοκομείο Σητείας με 4,75 στα 5. Από τα μεγάλα πανεπιστημιακά και τριτοβάθμια νοσοκομεία με αυξημένο φόρτο περιστατικών, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ξεχώρισε με βαθμολογία 4,21/5 καταγράφοντας τις καλύτερες επιδόσεις στην κατηγορία του.

Ανάμεσα στα μεγάλα νοσοκομεία υψηλής επισκεψιμότητας, ακολουθούν:

το Ιπποκράτειο Αθηνών με 4,16,

ο Ευαγγελισμός με 4,15 και το

Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης με 4,12.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμη και νοσοκομεία με μεγάλη πίεση και αυξημένες ανάγκες μπορούν να διατηρούν υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.

Στα μικρότερα περιφερειακά Νοσοκομεία του ΕΣΥ, μετά τη Σητεία, υψηλές επιδόσεις κατέγραψαν:

το Νοσοκομείο Φλώρινας με 4,56,

τα Γρεβενά με 4,51,

η Νάουσα με 4,46 και

η Λευκάδα με 4,41

Κοινός παρονομαστής των νοσοκομείων που αξιολογήθηκαν θετικά φαίνεται να είναι η καλύτερη εικόνα στην καθαριότητα, η αυξημένη εμπιστοσύνη προς το προσωπικό και η πιο οργανωμένη διαχείριση της φροντίδας των ασθενών.

Ψήφο εμπιστοσύνης στους γιατρούς και νοσηλευτές

Ένα από τα πιο ισχυρά μηνύματα της έρευνας αφορά την εικόνα που έχουν οι πολίτες για γιατρούς και νοσηλευτές.

Παρά τις χρόνιες ελλείψεις, τις πιεστικές εφημερίες και τη συνεχή επιβάρυνση του συστήματος, οι επαγγελματίες υγείας (γιατροί – νοσηλευτές) εξακολουθούν να συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά εμπιστοσύνης.

Οι γιατροί βαθμολογήθηκαν με 4,42 στα 5, οι νοσηλευτές με 4,26, ενώ ο συντονισμός της φροντίδας έλαβε 4,36. Πρόκειται για επιδόσεις ιδιαίτερα υψηλές για ένα σύστημα υγείας που τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκε έντονα από την πανδημία, την οικονομική πίεση και τη διαρκή αύξηση των αναγκών.

Θετικά αποτυπώνεται και η εικόνα στους χειρουργικούς χρόνους, καθώς η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών δήλωσε ότι εντάχθηκε γρήγορα στο πρόγραμμα επεμβάσεων και ότι τα προγραμματισμένα χειρουργεία πραγματοποιήθηκαν χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις.

Φαγητό – καθαριότητα, τα προβλήματα που ταλαιπωρούν το ΕΣΥ

Η εικόνα, πάντως, δεν είναι ενιαία σε όλο το σύστημα. Η έρευνα καταγράφει και σημαντικές αδυναμίες, κυρίως σε νοσοκομεία που λειτουργούν υπό συνθήκες μεγάλης πίεσης και αυξημένων εισαγωγών.

το «Αττικόν» βαθμολογήθηκε με 3,80 στα 5,

το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης με 3,88 και

το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών με 3,92, επιδόσεις κάτω από τον εθνικό μέσο όρο.

Οι χαμηλότερες αξιολογήσεις εντοπίζονται κυρίως στις μη κλινικές υπηρεσίες.

Το φαγητό στα δημόσια νοσοκομεία συγκέντρωσε μόλις 3,53 στα 5, ενώ στο 87% των νοσοκομείων οι επιδόσεις παρέμειναν κάτω από το 4.

Αντίστοιχα, η καθαριότητα παρουσιάζει τεράστιες διαφορές από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, με βαθμολογίες που ξεκινούν από το ιδιαίτερα χαμηλό 1,5 και φτάνουν έως το άριστα 5.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει ένα διαχρονικό πρόβλημα ανισοτήτων μέσα στο ίδιο το ΕΣΥ, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί με διαφορετικές «ταχύτητες».

Η αξιολόγηση των ασθενών ως εργαλείο αλλαγής

Το σημαντικότερο στοιχείο αυτής της διαδικασίας δεν είναι μόνο οι αριθμοί, αλλά το γεγονός ότι για πρώτη φορά επιχειρείται να δημιουργηθεί μια πιο σταθερή κουλτούρα αξιολόγησης και λογοδοσίας στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η συστηματική καταγραφή της εμπειρίας των ασθενών αποτελεί εδώ και χρόνια βασικό εργαλείο βελτίωσης των υπηρεσιών. Η Ελλάδα άργησε να υιοθετήσει αντίστοιχες πρακτικές, ωστόσο η ύπαρξη πλέον μετρήσιμων δεδομένων θεωρείται ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ήδη εξετάζονται παρεμβάσεις στη σίτιση των ασθενών, ενώ βρίσκεται υπό σχεδιασμό και ένα ενιαίο εθνικό πρότυπο καθαριότητας με κεντρικό έλεγχο εφαρμογής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε στο επόμενο στάδιο αντίστοιχες αξιολογήσεις να περιλαμβάνουν και τη φωνή των ίδιων των εργαζομένων του ΕΣΥ — γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού — δηλαδή των ανθρώπων που κρατούν καθημερινά όρθιο το σύστημα υγείας.

Πηγή: Iatropedia.gr