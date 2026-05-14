Άδωνις Γεωργιάδης: Αρνητικός σε όλα τα τεστ χανταϊού ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

Αρνητικός σε όλα τα τεστ είναι μέχρι στιγμής ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο πριν λίγες μέρες, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ΕΡΤ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ευχαρίστησε και πάλι τον επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου με τα κρούσματα χανταϊού και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα δυο κορίτσια που έπεσαν από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, με αποτέλεσμα η μία να σκοτωθεί ακαριαία και η άλλη να παλεύει να κρατηθεί στη ζωή.

Μάλιστα ο υπουργός αναφερόμενος στην υπόθεση, μίλησε και για μια άλλη υπόθεση στη Θεσσαλονίκη, όπου οι γονείς μετέφεραν το παιδί τους στο νοσοκομείο. Ο υπουργός Υγείας δεν έδωσε άλλη πληροφορία αλλά σημείωσε πως δεν μιλούσε ακριβώς για απόπειρα αυτοκτονίας.

Διευκρίνισε πως έχει δώσει εντολή με εγκύκλιο για εγρήγορση σε όλες τις παιδοψυχιατρικές κλινικές του ΕΣΥ καθώς υπάρχουν αυξημένα περιστατικά απόπειρας αυτοκτονίας σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες.

Αυτό άλλωστε δείχνουν και τα ευρήματα του Παρατηρητηρίου Αυτοκτονιών της «Κλίμακα» που κατέγραψαν αύξηση στις αυτοκτονίες σε παιδιά ηλικίας από 15 έως 19 χρόνων.

Μάλιστα, τους πρώτους μήνες του 2026 ένα παιδί ηλικίας από 12 έως 14 χρόνων και 8 παιδιά από 15 έως 19 χρόνων έχουν βάλει τέλος στη ζωή τους, τη στιγμή που όλο το 2025 καταγράφονταν συνολικά 7 αυτοκτονίες.

Παιδοψυχίατροι και κοινωνικοί λειτουργοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις κρυφές μάχες που δίνουν οι ανήλικοι στις ημέρες μας, και μπορεί να τους οδηγήσουν σε κατάθλιψη, διαταραχές άγχους αλλά και σε αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές.

Όσον αφορά το τραγικό και αδιανόητο περιστατικό στην Ηλιούπολη, η 17χρονη συνεχίζει να δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, έχοντας βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κατάγματα στο κορμί της. Ολόκληρη η Ελλάδα θρηνεί για την 17χρονη φίλη της που από την πτώση, υπέκυψε στα τραύματά της.