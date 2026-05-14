Περιστέρι: Οι αντιφάσεις της γιαγιάς των παιδιών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες – «Θα ζητήσω την επιμέλειά τους»

Μια διαφορετική εικόνα και κατάσταση από αυτή που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν μπήκαν στο δωμάτιο των 27τ.μ. στο Περιστέρι που έμεναν τα εγγόνια της σε άθλιες συνθήκες προσπαθεί να δώσει η γιαγιά των παιδιών.

Τα έξι παιδιά, τρία αγόρια και τρία κορίτσια, βρέθηκαν σε δωμάτιο ταράτσας στο Περιστέρι βρώμικα μέσα σε ακαθαρσίες και χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής, αλλά η ίδια έχει άλλη άποψη.

Η γιαγιά των παιδιών υποστηρίζει ότι η οικογένεια της κόρης της διέμενε στο συγκεκριμένο σπίτι μόνο τις τελευταίες ημέρες, ενώ γνωστοποίησε πως σκοπεύει να ζητήσει την επιμέλεια των εγγονιών της.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε ότι η οικογένεια είχε βρει σπίτι για να μετακομίσει και ότι η ίδια θα προσπαθήσει να πάρει την επιμέλεια των εγγονών της. Επισήμανε ότι οι γονείς ήταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση και δεν μπορούσαν να προσφέρουν ότι θέλουν στα παιδιά.

«Το παιδί μου έκανε το ένα παιδί πίσω από το άλλο και τα έχει σαν τα μάτια της και πεθαίνει γι΄ αυτά. Τους έκαναν μια καταγγελία πριν από χρόνια η οποία δεν ίσχυε. Τους πήγανε, τους πήραν τα παιδιά τους μέσα από την αγκαλιά τους για 25 ημέρες. Πεθάναμε από τον καημό μας, αρρώστησα από τη στεναχώρια μου και τελικά τους τα έδωσαν πίσω. Τα παιδιά ούτε κακοποιούνται, ούτε τίποτα», είπε χαρακτηριστικά.

Εξήγησε και τον λόγο που τα παιδιά δεν πήγαιναν σχολείο. «Είχαν βρει σπίτι, είχε υπογραφεί προσύμφωνο, ήταν να μπουν μέσα σε δύο ημέρες. Η κόρη μου ήθελε να βάλει το ρεύμα και το νερό στο όνομά της. Σε αυτό το σπίτι που έμεναν με τον γαμπρό μου πήγαν αυτές τις ημέρες μέχρι να φύγουν. Δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια για να πάνε να μείνουν σε ένα ξενοδοχείο. Έμεναν στο σπίτι του πατέρα του στην ταράτσα. Έτρωγαν σάντουιτς τα παιδιά και τα έπιασε η κοιλιά τους. Δεν πήγαιναν σχολείο γιατί μέσα στα πράγματά τους που ήταν κλειδωμένα, ήταν τα βιβλία και τα τετράδιά τους».

Η γιαγιά μπορεί νωρίτερα να λέει ότι τα παιδιά ήταν εκεί λίγες ημέρες στην συνέχεια όμως υποστηρίζει ότι ήταν χρόνια εκεί. «Ξαφνικά τους χτύπησαν την πόρτα γιατί έγινε καταγγελία για μια οικογένεια που ζει εκεί και πως είναι τα παιδιά πάνω. Ποιοι ήταν αυτοί που τους ενδιέφερε τι κάνουν εκεί πάνω τα παιδιά. Χρόνια ήταν εκεί πέρα και τους έβλεπαν. Βγήκαν και έδιναν συνεντεύξεις για το πως ζούσαν. Ούτε τα μαλώνουν τα παιδιά ούτε τα δέρνουν. Τα βρήκαν σε μια άσχημη στιγμή όπως τότε. Εμείς είμαστε μεγάλη οικογένεια και δεν θα αφήσουμε να μας πάρουν τα παιδιά μας. Εγώ ζήτησα την επιμέλεια των παιδιών και αύριο πάλι θα το κάνω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα».

Τα παιδιά που έμεναν σε μια τρώγλη ελάχιστων τετραγωνικών στο Περιστέρι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις και για περίθαλψη, καθώς υπάρχει ανησυχία για την κατάστασή τους.

Το βράδυ της Τρίτης έγινε επιχείρηση από την ομάδα ΔΙΑΣ που εντόπισε στο σπίτι τα έξι παιδιά κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής. Τόσο τα τρία αγοράκια όσο και τα τρία κοριτσάκια ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες και είχαν να κάνουν μπάνιο πάρα πολύ καιρό.

Τα παιδιά έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» μέχρι να αποφασίσει ο εισαγγελέας για την τύχη τους.