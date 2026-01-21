Ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος νέος πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο – Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος διαδέχεται τον Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, ο οποίος παραιτήθηκε από την προεδρία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) την Τετάρτη (21.01.2026), έπειτα από δύο θητείες.

Η αλλαγή «σκυτάλης» στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης όπου ο μέχρι σήμερα πρόεδρος, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος υπέβαλε την παραίτησή του και πρόεδρος ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος.

Μετά από εκλογική διαδικασία:

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Κουτσόπουλος Κωνσταντίνος.

Α΄ αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Ψυχογιός Βασίλειος.

Β΄ αντιπρόεδρος παραμένει ο κ. Παναγιωτίδης Βλαδίμηρος.

Γενικός γραμματέας παραμένει ο κ. Βαρνάβας Δημήτριος.

Ταμίας αναλαμβάνει ο κ. Παπανδρούδης Ανδρέας.

Να σημειωθεί πώς ο νέος πρόεδρος του ΠΙΣ είναι Διευθυντής της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Ρόδου και υπηρετεί στο Νοσοκομείο για πολλές δεκαετίες. Επίσης, είναι αντιπρόεδρος του CEOM (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων).

Ο κ. Εξαδάκτυλος, ο οποίος παραμένει μέλος στο ΔΣ, έκανε την εξής δήλωση:

«Μετά από δύο θητείες στη θέση του προέδρου του ΠΙΣ, με καθαρή συνείδηση και υψηλό φρόνημα, ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος για μένα.

Αφού ευχαριστήσω τους ιατρούς της χώρας για την εμπιστοσύνη τους και τους συνεργάτες μου για τη βοηθειά τους, με αίσθημα χαράς επιστρέφω στην απερίσπαστη άσκηση της πλαστικής χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη.

Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο διάδοχό μου».

πηγή: Iatropedia.gr / Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη