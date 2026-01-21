Ελλάδα

Ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος νέος πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο – Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

«Μετά από δύο θητείες στη θέση του προέδρου, με καθαρή συνείδηση και υψηλό φρόνημα, ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος για μένα» δήλωσε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος
Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος
Ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος / ΑΠΕ ΜΠΕ / Φωτογραφία (αρχείου) Αλέξανδρος Βλάχος

Ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος διαδέχεται τον Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, ο οποίος παραιτήθηκε από την προεδρία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) την Τετάρτη (21.01.2026), έπειτα από δύο θητείες.

Η αλλαγή «σκυτάλης» στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης όπου ο μέχρι σήμερα πρόεδρος, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος υπέβαλε την παραίτησή του και πρόεδρος ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος.

Μετά από εκλογική διαδικασία:

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Κουτσόπουλος Κωνσταντίνος.

Α΄ αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Ψυχογιός Βασίλειος.

Β΄ αντιπρόεδρος παραμένει ο κ. Παναγιωτίδης Βλαδίμηρος.

Γενικός γραμματέας παραμένει ο κ. Βαρνάβας Δημήτριος.

Ταμίας αναλαμβάνει ο κ. Παπανδρούδης Ανδρέας.

Να σημειωθεί πώς ο νέος πρόεδρος του ΠΙΣ είναι Διευθυντής της Β΄ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου της Ρόδου και υπηρετεί στο Νοσοκομείο για πολλές δεκαετίες. Επίσης, είναι αντιπρόεδρος του CEOM (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ιατρικών Συλλόγων).

Ο κ. Εξαδάκτυλος, ο οποίος παραμένει μέλος στο ΔΣ, έκανε την εξής δήλωση:

«Μετά από δύο θητείες στη θέση του προέδρου του ΠΙΣ, με καθαρή συνείδηση και υψηλό φρόνημα, ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος για μένα.

Αφού ευχαριστήσω τους ιατρούς της χώρας για την εμπιστοσύνη τους και τους συνεργάτες μου για τη βοηθειά τους, με αίσθημα χαράς επιστρέφω στην απερίσπαστη άσκηση της πλαστικής χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη.

Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο διάδοχό μου».

πηγή: Iatropedia.gr / Ρεπορτάζ: Γιάννα Σουλάκη

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
317
127
112
101
76
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φίλος «καίει» τον ανιψιό για την διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Κάνεις ένα καλό για να βρεθείς μπλεγμένος, δεν σέβεσαι»
Ο ανιψιός μετά το φονικό είπε σε φίλο του να μεταφέρει την σύντροφό του στην Καλαμάτα όσο αυτός ακολουθεί με δικό του όχημα - «Όταν φτάσαμε μου είπε 'πάω να κάνω ένα τετράγωνο και έρχομαι', δεν ρώτησα γιατί»
Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ που δολοφονήθηκε στην Φοινικούντα
Newsit logo
Newsit logo