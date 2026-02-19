Ο Μίνως Μάτσας για την τροπολογία στη συνεπιμέλεια: Η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμά κανέναν

Μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Μίνως Μάτσας με αφορμή τις επικείμενες εμφανίσεις του μέσα στον Μάρτιο και αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην τροπολογία που έγινε στη συνεπιμέλεια, την οποία χρησιμοποίησε η πρώην σύζυγός του, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Ο γνωστός συνθέτης ήταν καλεσμένος την Πέμπτη (19.02.2026) στην εκπομπή «Αταίριαστοι» και κλήθηκε να τοποθετηθεί γύρω από την πρόσφατη τροπολογία για τη συνεπιμέλεια. Ωστόσο, ο Μίνως Μάτσας δε θέλησε να μιλήσει για τη δική του περίπτωση με την Όλγα Κεφαλογιάννη, δηλώνοντας ότι προτιμά να μιλήσει για τη μουσική.

«Εγώ θα έλεγα να αρχίσουμε πρώτα απ’ τα όμορφα πράγματα και μετά να μιλήσουμε για τα δυσάρεστα… Εγώ δε θα ‘θελα να μιλήσω γι’ αυτό το θέμα, γιατί είναι αρκετά ευαίσθητο. Θα ήθελα να μιλήσω για τη μουσική και για τα τραγούδια», είπε αρχικά ο γνωστός καλλιτέχνης όταν ρωτήθηκε για την τροπολογία στη συνεπιμέλεια και τη χρήση αυτής από την Όλγα Κεφαλογιάννη.

Παράλληλα, ο Μίνως Μάτσας μίλησε γενικώς για το ζήτημα, σημειώνοντας: «Έχει τοποθετηθεί άλλωστε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος ότι η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμά κανέναν, αφενός. Και αφετέρου και η επιστημονική κοινότητα έχει τοποθετηθεί λέγοντας ότι μια τέτοια διάταξη ελοχεύει τον κίνδυνο να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται, προτίθεται να λύσει. Άρα, σας λέω τα αυτονόητα και δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Αλλά να πω κάτι άλλο, ότι η λαϊκή παροιμία “μάθε τέχνη κι άστηνε κι άμα πεινάσεις πιάστηνε”, είναι σοφή. Εγώ έχω τελειώσει νομική ξέρετε πριν τη μουσική και μπορώ να διαβάσω κάποια πράγματα».

«Να μιλήσουμε για πιο ευχάριστα πράγματα», θέλησε αμέσως μετά να αλλάξει το κλίμα στη συνέχεια και μίλησε για τις εμφανίσεις που ετοιμάζει.

«Λοιπόν, στις 2 και στις 16 Μαρτίου θα έχουμε δύο ξεχωριστές βραδιές στο Vox, με τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και τη Δήμητρα Μωραΐτη οι οποίοι τραγουδούν και οχτώ εξαιρετικούς μουσικούς. Και ο τίτλος της παράστασης είναι “Δικά μου ή δανεικά” και εννοώ τραγούδια φυσικά. Τα δικά μου, έχω διαλέξει τραγούδια που έχω γράψει για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τις τηλεοπτικές σειρές, πολλά τραγούδια, αγαπημένα μου, αλλά και τραγούδια άλλων συνθετών», είπε ο Μίνως Μάτσας.

«Αυτή τη φορά έχω διαλέξει τραγούδια από τη δεκαετία τέλη ’70 με τέλη ’80, που μεγάλωνα κι έχω δει αυτά τα τραγούδια να γεννιούνται. Δηλαδή οι συνθέτες που ερχόντουσαν και τα παίζανε και να ηχογραφούνται. Οπότε είναι κάποια τραγούδια πιο λαϊκά. Είναι λίγο διαφορετικά αυτή τη φορά και είναι ίσως μια έκπληξη για τον κόσμο που θα ‘ρθει να με δει, που έχει τραγουδήσει ο Στράτος Διονυσίου, η Λίτσα Διαμάντη, ο Γιάννης Πάριος», δήλωσε ακόμα.

Η διάταξη για τη συνεπιμέλεια που «άναψε φωτιές», οι αντιδράσεις των κομμάτων και η απάντηση της Όλγας Κεφαλογιάννη.