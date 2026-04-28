Ο Μπάμπης ο μάστορας πρωταγωνιστής στη νέα καμπάνια της Vitex από τη Frank & Fame

Η πρώτη καμπάνια της Vitex με τη νέα εταιρική εικόνα της βρίσκεται ήδη στον αέρα, με την υπογραφή της Frank & Fame. Κεντρικό της πρόσωπο είναι ο πρωταγωνιστής της ελληνικής οικοδομής και ανακαίνισης, ο μάστορας. Συγκεκριμένα, ο Μπάμπης ο μάστορας: ένας επαγγελματίας της δόμησης, τον οποίο Vitex και Frank & Fame φαντάστηκαν σαν τον απόλυτο celebrity καλλιτέχνη, αυτόν που όλοι περιμένουν να κάνει εμφάνιση στο σπίτι τους και να δημιουργήσει τεχνικά αριστουργήματα.

Στην κεντρική ταινία, έξαλλοι fans ραίνουν τον Μπάμπη με θαυμασμό και παρακλήσεις για συμβουλές και μερεμέτια, καθώς αυτός επιδεικνύει τις ικανότητές του σε όλη τη γκάμα τεχνικών εργασιών που καλύπτουν τα προϊόντα Vitex. Από το χρώμα μέχρι την εξωτερική θερμομόνωση και από την ασφαλτική υγρομόνωση μέχρι τα κονιάματα, η Vitex είναι «η επιλογή του κορυφαίου μάστορα». Έτσι σηματοδοτεί τη νέα της εποχή προσφοράς ολοκληρωμένων οικοδομικών λύσεων για τον ιδιώτη αλλά και για τον σύγχρονο επαγγελματία, μετά και τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής δομικών χημικών, του Χρωμόπυργου.

Η κεντρική ταινία είναι μια παραγωγή της Topcut Modiano σε σκηνοθεσία Πάνου Κορώνη και μουσική επιμέλεια των Rabbeats. Η καμπάνια πλαισιώνεται από ΟΟΗ και digital εφαρμογές.