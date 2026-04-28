Παγκράτι: Η 22χρονη αναγνώρισε τον 59χρονο που της έσπασε το πόδι για μια θέση πάρκινγκ – Κάτοικος της περιοχής ο δράστης

«Ο άνθρωπος αυτός ταυτοποιήθηκε τόσο από τα στοιχεία της μηχανής, όσο και από την εξέταση της 22χρονης η οποία έχει αναγνωρίσει ανεπιφύλακτα τον δράστη» σημείωσε η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, σχετικά με τον 59χρονη που ξυλοκόπησε άγρια μια νεαρή γυναικά που ήθελε να παρκάρει σε δρόμο του Παγκρατίου.

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ σημείωσε ότι ο ύποπτος για τον ξυλοδαρμό της 22χρονης στο Παγκράτι διαφεύγει της σύλληψης παρότι αναζητήθηκε και στον επαγγελματικό του χώρο, εκτός από το σπίτι του.

«Έχει λήξει η διαδικασία του αυτοφώρου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της νεαρής γυναίκας θα παραδοθεί στην αρμόδια Εισαγγελία και αναμένουμε κάποια είδους προκαταρκτική (σ.σ. διαδικασία) ώστε να κληθεί ο δράστης να απολογηθεί είτε να κληθεί από τις εισαγγελικές Αρχές» τόνισε.

Η 22χρονη έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο και υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστου, ενώ αναγνώρισε τον δράστη από φωτογραφίες που της υπέδειξαν οι αστυνομικοί.

Η γυναίκα γνώρισε τον οδηγό της μηχανής που την χτύπησε επιβεβαίωσε ότι είναι κάτοικος της περιοχής και σχολίασε ότι «μένει πολύ κοντά στο σημείο».

Η ίδια σημείωσε πως δεν την έχει ενοχλήσει ξανά στο παρελθόν.

Το χρονικό

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η 22χρονη προσπαθούσε να παρκάρει σε σημείο όπου, όπως φαίνεται, ο 59χρονος συνήθιζε να αφήνει τη μηχανή του. Ο άνδρας φέρεται να της ζήτησε σε έντονο ύφος να αποχωρήσει, λέγοντάς της ότι «δεν μπορεί να βγει». Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με τον 59χρονο να την βρίζει και στη συνέχεια να της επιτίθεται.

Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, την άρπαξε από τον λαιμό και την έσπρωχνε πάνω στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η νεαρή να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί στο χέρι και στο πόδι. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για «ουρλιαχτά» που ακούγονταν για αρκετή ώρα, ενώ σημειώνουν ότι έχει και γρατσουνιές στον λαιμό.

Σε φωτογραφία-ντοκουμέντο από τα λεπτά που ακολούθησαν, η 22χρονη φαίνεται καθισμένη στο πεζοδρόμιο, με πάγο στο τραυματισμένο πόδι, δίπλα σε φίλη της, ενώ αστυνομικοί και κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να τη βοηθήσουν. Μετά το περιστατικό, ο 59χρονος φέρεται να στάθμευσε τη μηχανή του και να μπήκε σε διπλανό κτήριο.