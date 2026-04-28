Άγιος Δημήτριος: Στο Ναυτοδικείο με αλεξίσφαιρο ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου – Τι θα υποστηρίξει

«Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, μακάρι να μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω» ανέφερε ο δράστης
Ο 20χρονος στο Ναυτοδικείο
Βασίλης Σακουλέβας

Ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας του 27χρονου στον Άγιο Δημήτριο, οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) στο Ναυτοδικείο Πειραιά φορώντας αλεξίσφαιρο και με σκυμμένο κεφάλι προκειμένου να απολογηθεί.

Θα υποστηρίξει ότι τραυμάτισε τον 27χρονο κατά τη διάρκεια της συμπλοκής στον Άγιο Δημήτριο, χωρίς να αντιληφθεί πως το πλήγμα ήταν θανατηφόρο, καθώς έπληξε την καρδιά. Αναμένεται να ισχυριστεί ότι γνώριζε πως είχε τραυματίσει τον 27χρονο, όχι όμως ότι του είχε προκαλέσει τη δολοφονία του. Θα τονίσει ότι έφερε το μαχαίρι για λόγους αυτοπροστασίας, επειδή φοβόταν το θύμα και δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.

Όσον αφορά τις ενέργειές του μετά το φονικό -όπως η αλλαγή ρούχων, το πλύσιμο και η απόκρυψη του μαχαιριού- φέρεται να τις αποδίδει στον φόβο και τον πανικό που τον κυρίευσαν.

Υπενθυμίζεται ότι κατηγορούμενοι στην υπόθεση δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο είναι η 20χρονη σύντροφος του δράστη, ένας 20χρονος φίλος του και ακόμη μία 20χρονη φίλη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν μαζί του μετά τη διάπραξη της δολοφονίας. Την ίδια στιγμή ο 20χρονος δράστης αναμένεται να απολογηθεί σήμερα για τη δολοφονία του 27χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παππούς του 20χρονου απέδωσε την ευθύνη στην κοπέλα του θύματος, υποστηρίζοντας ότι του έλεγε πως ο πρώην σύντροφός της την απειλούσε.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο δράστης κυκλοφορούσε προηγουμένως με μαχαίρι και είχε συλληφθεί για παρόμοια περιστατικά, καθώς και η ομολογία της πρώην συντρόφου του ότι περηφανευόταν για το κρητικό μαχαίρι που κατείχε.

Ο 20χρονος ναύτης κατά την εξέτασή του στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εμφανίστηκε μετανοιωμένος και απέδωσε το έγκλημα σε κακιά στιγμή. «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω», είπε. «Μακάρι να μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω» ανέφερε.

