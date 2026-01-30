Ο Μπραντ Πιτ στην Ύδρα για τη νέα ταινία «The Riders»: Ανοίγει νωρίτερα η σεζόν στο νησί – Σε ρόλους κομπάρσων οι ντόπιοι

Η Ύδρα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη μεγάλη διεθνή παραγωγή The Riders, με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Τα γυρίσματα να αναμένεται να ξεκινήσουν την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθούν στα μέσα Μαρτίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους ντόπιους να δουν από κοντά τα γυρίσματα της χολιγουντιανής παραγωγής. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος του πανέμορφου νησιού, μιλώντας στο newsit.gr, η άφιξη εκατοντάδων συντελεστών θα φέρει νωρίτερα την τουριστική κίνηση, δίνοντας σημαντική οικονομική «ανάσα» στην τοπική κοινωνία.

«Για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της παραγωγής, θα ανοίξουν εστιατόρια, καφετέριες και ξενοδοχεία. Ουσιαστικά θα ξεκινήσει πιο νωρίς η σεζόν. Τα άτομα που θα έρθουν από την παραγωγή της ταινίας του Μπραντ Πιτ θα είναι μερικές εκατοντάδες», τονίζει ο δήμαρχος της Ύδρας Γεώργιος Κουκουδάκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Δήμος «υποσχέθηκε» πως θα σταθεί αρωγός όπου χρειαστεί, κυρίως σε ζητήματα αδειοδοτήσεων και χρήσης δημοτικών χώρων.

«Θα συνδράμουμε όπως μπορούμε, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε, μια τέτοια παραγωγή προσδίδει αξία όχι μόνο στην Ύδρα αλλά και στη χώρα γενικότερα. Όπου μας ζητήσουν συνδρομή, θα τη δίνουμε», σημειώνει.

Παράλληλα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί casting με ντόπιους για κομπάρσους, δίνοντας τη δυνατότητα και στους κατοίκους του νησιού να συμμετάσχουν στα γυρίσματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δήμαρχος υπενθυμίζει ότι η Ύδρα έχει μακρά κινηματογραφική παράδοση.

«Το 1957 φιλοξενήθηκε εδώ η πρώτη χολιγουντιανή παραγωγή στην Ελλάδα με τη Σοφία Λόρεν. Είχαμε και άλλες παραγωγές τα τελευταία χρόνια. Το νησί είναι πάντοτε φιλόξενο και καλοδεχόμαστε τους ανθρώπους της ταινίας».

The Riders

Το The Riders είναι διεθνής κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αποτελεί ένα δυνατό δραματικό φιλμ. Η ιστορία ακολουθεί έναν πατέρα και τη μικρή του κόρη, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ευρώπη αναζητώντας τη μητέρα που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς.

Η συμμετοχή του Μπραντ Πιτ ανεβάζει τον πήχη της παραγωγής, ενώ η επιλογή της Ύδρας δεν είναι τυχαία, καθώς το νησί προσφέρει μοναδικά φυσικά τοπία και αυθεντική αρχιτεκτονική που ταιριάζουν απόλυτα στο κινηματογραφικό ύφος της ταινίας.

Για την τοπική κοινωνία, το The Riders σηματοδοτεί όχι μόνο διεθνή προβολή, αλλά και ουσιαστικά οικονομικά οφέλη, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ανερχόμενου προορισμού για μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο Μπραντ Πιτ θα ενσαρκώσει τον κύριο χαρακτήρα, τον Fred Scully — έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά συγκλονιστικών γεγονότων.

Η Τζουλιάν Νίκολσον αναμένεται να συμπρωταγωνιστήσει στο πλευρό του Μπραντ Πιτ ενώ και η Κόκο Γκρίνστοουν θα έχει επίσης σημαντικό ρόλο.

