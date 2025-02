Ο Ντόναλντ Τραμπ διαψεύδει ότι οι ΗΠΑ αποχωρούν από την βάση της Αλεξανδρούπολης

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αρνήθηκε την αποχώρηση της Αμερικής από τη βάση της Αλεξανδρούπολης, του βασικού υλικοτεχνικού κόμβου για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στη νοτιοανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με ελληνικά δημοσιεύματα.

Το κλείσιμο της στρατιωτικής βάσης στην Αλεξανδρούπολη θα σηματοδοτούσε μια αλλαγή στη στρατιωτική στρατηγική των ΗΠΑ στην περιοχή και έχει προκαλέσει ανησυχίες στους Έλληνες αξιωματούχους. Ωστόσο, Αμερικανός αξιωματούχος της άμυνας αρνείται ότι η Ουάσιγκτον έκλεισε την βάση.

«Δεν είναι σωστή ιστορία». Με αυτή την τοποθέτηση και ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέψευσε το δημοσίευμα ελληνικής εφημερίδας που είχε υποστηρίξει την Κυριακή ότι η νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να κλείσει την βάση στην Αλεξανδρούπολη που εξυπηρετεί τα αμερικανικά στρατεύματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα από δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μάλιστα, φάνηκε να μην γνωρίζει το θέμα και γύρισε το κεφάλι του προς τον υπουργό Άμυνας που απάντησε ότι η συγκεκριμένη ιστορία δεν ευσταθεί. κάτι που επανέλαβε και ο Αμερικανός πρόεδρος.

Trump was initially unaware of the Greek media report about the closure of the U.S. military base in Alexandroupoli. After being informed by Defense Secretary Pete Hegseth, he responded, “It’s not a correct story.” pic.twitter.com/FBey9HsOEw

Σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο:

