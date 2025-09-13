Ο Πάνος Ιωαννίδης μιλάει για τη φωτιά στο εστιατόριό του: «Υπήρξε ένας ελαφρύς τραυματισμός»

Φωτιά ξέσπασε στο ιταλικό εστιατόριο που διατηρεί ο γνωστός σεφ Πάνος Ιωαννίδης στο Σύνταγμα το πρωί του Σαββάτου (13.9.2025) και όπως αποκάλυψε υπήρξε ένας ελαφρύς τραυματισμός.

Ο επιχειρηματίας και κριτής του «MasterChef» μίλησε στο TLIFE για τη φωτιά που πέρασε στο εστιατόριό του, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε ένας ελαφρύς τραυματισμός ενός από τους ανθρώπους που εργάζονταν στην κουζίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξέσπασε φωτιά στις 7 το πρωί, ευτυχώς δεν προεκτάθηκε παραπάνω στο εστιατόριο, έμεινε στον χώρο της κουζίνας. Προκλήθηκαν κάποιες ζημιές στην πολυκατοικία που βρίσκεται ακριβώς πάνω, αφού η φωτιά πέρασε από τον ακάλυπτο χώρο», δήλωσε ο Πάνος Ιωαννίδης.

«Η φωτιά έσβησε άμεσα μέχρι να έρθω και ευτυχώς δεν υπήρξαν μέσα πελάτες. Ήταν μόνο το προσωπικό για τις προετοιμασίες. Υπήρξε μόνο ένας ελαφρύς τραυματισμός σε ένα από τα πρόσωπα της κουζίνας. Ο άνθρωπος προσπάθησε να σβήσει μόνος του τη φωτιά, επί της ουσίας, εκείνος την έσβησε και στη συνέχεια ήρθε η πυροσβεστική. Έχει ελαφρά εγκαύματα, εισέπνευσε καπνό, αυτή τη στιγμή παρακολουθείται για προληπτικούς λόγους, δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο», πρόσθεσε σε επικοινωνία με το TLIFE.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από κατσαρόλα στην κουζίνα του εστιατορίου του Πάνου Ιωαννίδη και ενώ εξαιτίας της θερμότητας έσκασε ένας σωλήνας νερού της πολυκατοικίας.