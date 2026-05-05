Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί στο Αιγαίο με μια παραβίαση και τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar / REUTERS / Aziz Karimov / File Photo

Δύο τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου 2026, σε παραβάσεις στο FIR Αθηνών και σε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), το αεροσκάφος τύπου CN-235 πραγματοποίησε συνολικά δύο παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, ενώ ακόμη μία πραγματοποίησε και το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Μάλιστα, το τουρκικό UAV έκανε και μία παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

