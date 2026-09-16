Ο Πέτρος Φιλιππίδης στον Άρειο Πάγο για την αναίρεση της καταδίκης του – Τον συνοδεύει η σύζυγός του

Ο Πέτρος Φιλιππίδης βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης (16.09.2026) τον Άρειο Πάγο για τη διαδικασία αναίρεσης της καταδίκης του για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών συναδέλφων του.

Η μία υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη αφορούσε ένα περιστατικό που έγινε το 2010 και ένα δεύτερο για το 2014. Στο πλευρό του στον Άρειο Πάγο βρέθηκε και η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου, αλλά και η μία εκ των συνηγόρων του, Κική Πακιρτζίδου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης επιδιώκει την αναίρεση της απόφασης που τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για τις δύο πράξεις, χωρίς να του αναγνωρίσει κανένα ελαφρυντικό.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση αναίρεσης είχε αρχικά προσδιοριστεί να συζητηθεί την 1η Απριλίου 2026, ωστόσο η διαδικασία αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της υπεράσπισης. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν μεταδοθεί τότε, η εισαγγελική πρόταση επί της αίτησης ήταν απορριπτική. Πρόκειται, ωστόσο, μόνο για εισήγηση, καθώς η τελική απόφαση ανήκει στους δικαστές του Αρείου Πάγου.