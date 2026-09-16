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Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Οι αρχές ”ξεκλείδωσαν” το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε λιγότερο από 24 ώρες», λέει η Δημογλίδου

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η διακίνηση φωτογραφικού υλικού που σχετίζεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη - Ασφαλισμένος ο χώρος του ιατρείου στο Κολωνάκι
Θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη
Αστυνομικοί βγαίνουν με σακούλες με στοιχεία από την κλινική του Κολωνακίου
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Η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι μπορεί να έχει οδηγήσει στην προφυλάκιση των δύο γιατρών, όμως οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μετά από την απολογία τους εισαγγελέας και ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκισή τους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στο ERTnews για την πορεία των ερευνών ανέφερε ότι η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφερε να παραδώσει δύο εκθέσεις στην ανακριτική αρχή πριν από τις απολογίες, ώστε να υπάρχουν περισσότερα στοιχεία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο τραγουδιστής.

Σύμφωνα με όσα είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς εξετάζονται ακόμα ψηφιακά πειστήρια που αφορούν τους δύο κατηγορούμενους. Παράλληλα θα καταθέσουν πρόσωπα που έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ένας παράγοντας που θα δώσει πολλές απαντήσεις είναι και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Από τα στοιχεία που θα προκύψουν θα επιχειρηθεί να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν επικοινωνίες των δύο γιατρών μεταξύ τους ή με τρίτα πρόσωπα κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, εξήγησε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, και η διακίνηση φωτογραφικού υλικού που σχετίζεται με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., οι Αρχές έχουν καταφέρει να ανακτήσουν υλικό που είχε διαγραφεί, ενώ η άρση του απορρήτου αναμένεται να βοηθήσει στη διερεύνηση του ποιος το έλαβε και με ποιον τρόπο χρησιμοποιήθηκε.

Παράλληλα ο χρόνος άφιξης του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο είναι ένα από τα πρώτα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε η έρευνα των αρχών. Από τις πρώτες καταθέσεις που έλαβαν οι Αρχές προέκυψαν αντιφάσεις σχετικά με το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, επισήμανε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η έρευνα που ακολούθησε, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οδήγησε σε διαφορετική εικόνα ως προς τον χρόνο προσέλευσης του τραγουδιστή στο ιατρείο. Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται κρίσιμο, καθώς συνδέεται άμεσα με το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της θεραπείας και πριν από την άφιξη του ΕΚΑΒ.

«Απεδείχθη ότι ήταν ότι ήταν άλλος ο χρόνος περίπου κοντά στις 2:00 το μεσημέρι που προσήλθε στο ιατρείο, ενώ η αρχική εικόνα που μας δόθηκε είναι ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος αυτός έφθασε στο ιατρείο λίγα λεπτά πριν παραληφθεί από το ΕΚΑΒ» σημείωσε.

«Ξεκλείδωσαν» το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Από… κόσκινο περνά και το ιατρικό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, οι αστυνομικοί κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο να αποκωδικοποιήσουν τη λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος, παρότι δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με τη συγκεκριμένη συσκευή.

«Οι αστυνομικοί της έρευνας κατάφεραν να αποτυπώσουν με ακρίβεια τη λειτουργία της συσκευής και τα στάδια της διαδικασίας και έχει συνταχθεί σχετική έκθεση, η οποία έχει ήδη παραδοθεί στον αρμόδιο ανακριτή» τόνισε.

Μετά την εξονυχιστική εξέταση των δεδομένων της συσκευής αποτυπώθηκαν ενδείξεις και ειδοποιήσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και αξιολογούνται στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Παράλληλα, η αστυνομία έχει στη διάθεσή της φωτογραφικό και ψηφιακό υλικό που, σύμφωνα με την έρευνα, αποτυπώνει τη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι ο χώρος του ιατρείου έχει ασφαλιστεί και ότι τα στοιχεία που κρίθηκαν απαραίτητα για την έρευνα έχουν ήδη ληφθεί και κατασχεθεί.

Πολλές είναι οι απαντήσεις που αναμένεται να δώσει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Μέσω αυτής μπορεί να διαπιστωθεί με ποια πρόσωπα επικοινώνησαν οι κατηγορούμενοι κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα και εάν υπήρξαν κλήσεις προς τρίτα πρόσωπα για παροχή βοήθειας ή για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως διευκρίνισε η κ. Δημογλίδου, στην περίπτωση γραπτών επικοινωνιών υπάρχει δυνατότητα εξέτασης του σχετικού ψηφιακού υλικού, ενώ από τα στοιχεία των τηλεφωνικών κλήσεων μπορεί να προκύψει ποια πρόσωπα επικοινώνησαν με τους κατηγορούμενους, ώστε στη συνέχεια να κληθούν να καταθέσουν εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τα ψηφιακά πειστήρια, τα δεδομένα του ιατρικού μηχανήματος και τις τηλεφωνικές επικοινωνίες να αποτελούν πλέον βασικούς άξονες της διερεύνησης των συνθηκών θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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