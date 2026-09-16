Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: «Γιώργο μου, μπήκαν φυλακή» έγραψε ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης μετά την προφυλάκιση των γιατρών

Η συγκινητική ανάρτηση του δικηγόρου που εκπροσωπεί την οικογένεια του αείμνηστου Γιώργου Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης / ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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Ο Χαράλαμπος Λυκούδης έπελεξε μια φωτογραφία που είχε τραβήξει ο ίδιος παλαιότερα, σε νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, για να επικοινωνήσει το δικό του μήνυμα μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα να προφυλακιστούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Ο δικηγόρος έγραψε 4 λέξεις: «Γιώργο μου… Μπήκαν φυλακή», έγραψε χαρακτηριστικά ο ποινικολόγος.

Στην εικόνα που επέλεξε ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν επί σκηνής και τον χαιρετούσε. Ήταν η στιγμή που ο τραγουδιστής μόλις τον είχε «εντοπίσει» στα πρώτα τραπέζια του νυχτερινού κέντρου και του έκανε το σχετικό νεύμα. Από μικροφώνου, εκείνη τη νύχτα, του είχε πει «Μπάμπη μου, σε αγαπώ».

Ο ποινικολόγος έχει αναλάβει τη νομική υπεράσπιση της οικογένειας του αείμνηστου τραγουδιστή και ζητάει να χυθεί άπλετο φως στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η απόφαση για την προφυλάκισή των κατηγορούμενων γιατρών πάρθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (16-09-2026), μετά από μια μαραθώνια διαδικασία απολογιών που κράτησε 18 ολόκληρες ώρες.

Οι δύο γιατροί αντιμετωπίζουν τη βαριά κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια εξαντλητική διαδικασία αποφάσισαν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής και για τους δύο γιατρούς.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Χαράλαμπος Λυκούδης, έκανε την πρώτη του ανάρτηση.

Η ανάρτηση του Χαράλαμπου Λυκούδη
Η ανάρτηση του Χαράλαμπου Λυκούδη

Οι δύο γιατροί συνεχίζουν να επιμένουν ότι το 2025 και το 2026 είχαν δηλώσει τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τους είχαν γνωστοποιήσει και τα τιμολόγια αγοράς τους.

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