Ο Προσωπικός Αριθμός εντάσσεται στο νέο Gov.gr Wallet

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ετοιμάζει την ενσωμάτωση μιας καινοτόμου λειτουργίας στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, η οποία θα επιτρέψει στους πολίτες να αποκτούν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.) τους μέσω του ψηφιακού πορτοφολιού.

Η νέα υπηρεσία θα εντάσσεται σε ειδική ενότητα στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, όπου μετά την απαραίτητη διαδικασία ταυτοποίησης, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν τον Προσωπικό Αριθμό τους οποιαδήποτε στιγμή, διευκολύνοντας την καθημερινότητά τους.

Αυτή η προσθήκη έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους πολίτες έχουν αποκτήσει το νέο τύπο δελτίου ταυτότητας πριν από την έκδοση του Π.Α., καθώς η συγκεκριμένη πληροφορία δεν εμφανίζεται στην ταυτότητά τους. Με τον τρόπο αυτό, καλύπτεται το κενό και διασφαλίζεται η ίση πρόσβαση σε σημαντικά προσωπικά δεδομένα.

«Συνεχίζουμε την αναβάθμιση του Gov.gr Wallet με νέες λειτουργίες, ώστε να καθιερωθεί ως βασικό εργαλείο της αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος. Πλέον, οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν τον Προσωπικό Αριθμό τους οποιαδήποτε στιγμή, για να τον θυμούνται όταν τον χρειάζονται. Το Gov.gr Wallet στη νέα του έκδοση, που ενώνει το δημόσιο μητρώο, διορθώνει λάθη σε στοιχεία και προωθεί ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, αποτελεί σημαντικό βήμα προς ένα πιο απλό, φιλικό, διαφανές και αποτελεσματικό κράτος», δήλωσε ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου, η έκδοση δελτίου ταυτότητας προαπαιτεί την προηγούμενη έκδοση του Προσωπικού Αριθμού. Η ενσωμάτωση αυτής της υπηρεσίας στο Gov.gr Wallet αποτελεί ουσιαστικό μέρος της στρατηγικής του υπουργείου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της ψηφιακής εποχής, μετατρέποντας το Gov.gr Wallet σε εργαλείο ουσιαστικής επικοινωνίας κράτους-πολίτη.

Κατά τη διάρκεια της 89ης Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, το υπουργείο θα παρουσιάσει όλες τις νέες λειτουργίες του Gov.gr Wallet στο περίπτερο 12, προσφέροντας στους πολίτες την ευκαιρία να τις γνωρίσουν μέσα από διαδραστικές εμπειρίες και παρουσιάσεις.

Από την αρχή Ιουνίου μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί πάνω από 1,3 εκατομμύρια Προσωπικοί Αριθμοί, με περισσότερες από 107.000 να έχουν εκδοθεί μέσω των ΚΕΠ και 287 από Προξενεία. Επιπλέον, έχουν διορθωθεί πάνω από 423.000 στοιχεία πολιτών, ενώ περισσότεροι από 318.000 Π.Α. έχουν αντληθεί από την ΕΛ.ΑΣ. για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων.

Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν τον Π.Α. μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, ΚΕΠ ή Προξενικά, με επιλογή των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ.