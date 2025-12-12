Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν καταθέτει το δίπλωμα: Ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ στην Αττική Οδό

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με την παράδοση του διπλώματος οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά. Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής (12/12/2025) στην Τροχαία της Αττικής Οδού εμφανίστηκε ο δικηγόρος του ο οποίος ζήτησε διορία προκειμένου να καταθέσει τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ο τενίστας δεν ήταν αυτός που έτρεχε με 213 χιλιόμετρα.

Λίγες ώρες πριν τη λήξη της διορίας για την παράδοση της άδειας οδήγησης του Στέφανου Τσιτσιπά, ο δικηγόρος του νούμερο 27 τενίστα στον κόσμο έφτασε στο κτίριο της τροχαίας της Αττικής Οδού και κατέθεσε αίτηση θεραπείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μια διοικητική διαδικασία με την οποία η πλευρά του Στέφανου Τσιτσιπά θέλει να επανεξεταστεί η υπόθεση και για το λόγο αυτό έλαβε διορία μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δικηγόρος του τενίστα θα υποστηρίξει και πάλι ότι στο τιμόνι του αυτοκινήτου δεν βρίσκονταν ο διεθνούς φήμης τενίστας αλλά ο πατέρας του και μάλιστα θα καταθέσει έγγραφα και στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς την ημέρας της παράβασης βρίσκονταν στο εξωτερικό.

Η αίτηση θεραπείας θα εξεταστεί από τους αστυνομικούς της Τροχαίας και σε περίπτωση που την απορρίψουν, τότε ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να παραδώσει το δίπλωμα του. Κι αυτό γιατί πλέον θα θεωρείται δεδομένο από την τροχαία ότι ήταν αυτός ο οδηγός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την περασμένη Πέμπτη (4/12/2025) ο πατέρας του τενίστα, Απόστολος Τσιτσιπάς εμφανίστηκε στην τροχαία προκείμενου να παραδώσει το δικό του δίπλωμα, καθώς ισχυρίστηκε ότι ήταν αυτός που έτρεχε με 213 χλμ στην Αττική Οδό κάτι το οποίο δεν έγινε αποδεκτό.

Έτσι οι άνδρες της Τροχαίας έψαξαν σε όλα τα αρχεία προκειμένου να εντοπίσουν εάν ο τενίστας διαθέτει ελληνικό δίπλωμα. Ωστόσο οι έρευνες τους έπεσαν στο κενό. Έτσι σε περίπτωση που απορριφθεί η αίτηση θεραπείας θα περιμένουν από τον Στέφανο Τσιτσιπά να τους προσκομίσει άδεια οδήγησης που ενδεχόμενος έχει από άλλη χώρα.

Σε διαφορετική περίπτωση εναντίον του παγκόσμιου φήμης τενίστα θα σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια.