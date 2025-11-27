Ο Τάιλερ Μακμπέθ για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα: «Δεν υπήρχε κανένας λόγος να αναφερθεί στο όνομά μου, ήταν κόκκινη γραμμή αυτό»

Ο Τάιλερ Μακμπέθ παραχώρησε συνέντευξη που προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 27.112025, απαντώντας στα όσα έγραψε στο βιβλίο του Ιθάκη, ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας, αναφέρει στο βιβλίο του μία συζήτηση ανάμεσα στην Μπέττυ Μπαζιάνα και τον Τάιλερ Μακμπέθ, με τον τελευταίο, να λέει στη σύντροφο του πρώην πρωθυπουργού πως θέλουν να αποκτήσουν παιδί με τον Στέφανο Κασσελάκη, αλλά αγωνιούν για το πως θα το μεγαλώσουν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως περιγράφει ακόμη ο Αλέξης Τσίπρας μετά από μία συνάντηση που είχαν οι 4 τους, η σύζυγός του σχολίασε πως ο Στέφανος Κασσελάκης «θα φάει τα μούτρα του».

Το απόσπασμα αυτό, προκάλεσε την αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη ο οποίος χαρακτηρίζει απαράδεκτο το ότι συμπεριέλαβε στο βιβλίο του τον διάλογο που είχαν ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπέθ, με την Μπέττυ Μπαζιάνα και μεταξύ άλλων τονίζει ότι «αλιεύει σε θολά νερά ομοφοβίας».

Στο απόσπασμα της συνέντευξής του, δεν απαντά σαφώς για το εάν ο διάλογος που πραγματοποιήθηκε με τη Μπέττυ Μπαζιάνα, αποτυπώνεται σωστά στο βίβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ όπως αναφέρει ο ίδιος δεν καταλαβαίνει τον λόγο που μία ιδιωτική συνομιλία με την σύντροφό του, μπήκε στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά κίνητρα που θα μπορούσαν να παίξουν ρόλο εδώ, αλλά για μένα προσωπικά η πιο σημαντική πτυχή είναι ότι ξυπνάω ένα πρωί και βλέπω το όνομά μου στους τίτλους του βιβλίου ενός πρώην πρωθυπουργού. Για μένα είναι μία “κόκκινη γραμμή”. Από την άποψη ότι το όνομά μου δεν έχει καμία δουλειά να βρίσκεται στο βιβλίο του. Δεν είμαι πολιτικός, είμαι παντρεμένος με έναν πολιτικό», είπε μεταξύ άλλων.