Βιβλίο Τσίπρα – Στέφανος Κασσελάκης: Αλιεύει σε θολά νερά με ομοφοβικά υπονοούμενα ο «κίτρινος πρωθυπουργός»

Ένα από τα πρόσωπα που αναφέρει στο βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο Στέφανος Κασσελάκης. Συγκεκριμένα, στο βιβλίο περιγράφεται η συζήτηση που είχαν ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπέθ, με την Μπέττυ Μπαζιάνα.

Μιλώντας στο One Channel αργά το βράδυ της Τετάρτης (26.11.2025) ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης σχολίασε καυστικά τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του «Ιθάκη».

Ο κ. Κασσελάκης χαρακτηρίζει απαράδεκτο που συμπεριέλαβε στο βιβλίο του τον διάλογο που είχαν ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπέθ, με την Μπέττυ Μπαζιάνα.

«Απαράδεκτoς ο διάλογος που έβαλε ο Τσίπρας στο βιβλίο του, αλιεύει σε θολά νερά ομοφοβίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.

«Όταν έφυγαν, η Μπέττυ γυρίζει και μου λέει ”αυτός θα φάει τα μούτρα του”. ”Γιατί το λες;”. ”Δεν άκουσες τι με ρώτησε; Σκοπεύουν να αποκτήσουν παιδί και η αγωνία του είναι πώς θα το μεγαλώσουν στο Μαξίμου”. ”Και τι του απάντησες;”. ”Αγάπη να υπάρχει και όλα γίνονται. Τι να του απαντήσω;”. Τελικά, έπεσα έξω στην εκτίμησή μου. Το ”ξύλο” δεν το έφαγε τελικά αυτός. Άρχισε να το τρώει ο ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρεται, ως γνωστόν, στο βιβλίο «Ιθάκη».

Μάλιστα, απαντώντας σε ερώτηση για το απόσπασμα του βιβλίου ότι η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ απογοήτευσε τον κόσμο του κόμματος, ο Στέφανος Κασσελάκης αντέτεινε πως όταν ο ίδιος τον διαδέχτηκε στην ηγεσία εγγράφηκαν 45.000 νέα μέλη.

«Ο Τσίπρας μου είπε πως εάν επέστρεφε στην πολιτική…»

Μιλώντας νωρίτερα χθες (26.11.2025) στο MEGA ο Στέφανος Κασσελάκης δήλωσε πως «δεν με πείραξαν καθόλου προσωπικά οι αναφορές (Τσίπρα), αλλά πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Όταν αλιεύεις σε θολά νερά, δηλαδή ομοφοβικά υπονοούμενα, κάποιος που έχει δημόσιο βήμα, ανεξάρτητα εάν είναι straight ή gay, πρέπει να μιλήσει γι’ αυτό το θέμα».

«Στη συζήτηση που είχαμε στο Σούνιο, ήταν ο Τάιλερ και η Μπέττυ Μπαζιάνα. Μιλούσαν αρκετά οι δύο τους όσο εγώ κι ο Αλέξης Τσίπρας μιλάγαμε για πολλά πράγματα, για τα πολιτικά και πως εκσυγχρονίζεται η Αριστερά. Μου είχε πει πως εάν επέστρεφε στην πολιτική θα ήταν μόνο για την ίδια και μεγαλύτερη θέση από την οποία αποχώρησε».

«Προφανώς έχει αλλάξει αυτό, γιατί είναι σε πορεία να επιστρέψει με ένα brand που έχει καταστρέψει, για να πάρει ένα μονοψήφιο ποσοστό και να υπηρετεί δεν ξέρω ποιον σκοπό».

«Ο Αλέξης Τσίπρας είχε δώσει αλλού το ”δαχτυλίδι”», είπε εννοώντας την Έφη Αχτσιόγλου, σχετικά με την περίοδο της διαδοχής της προεδρίας του ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του κ. Τσίπρα.

«Αυτοί που ειλικρινά λένε για ευτελισμό της υπόθεσης Κασσελάκη δεν μπορούν να ακούσουν τον κόσμο; Δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν φάει το ένα χαστούκι μετά το άλλο εκλογικά κι αυτό πρέπει να τους πει κάτι; Οι άνθρωποι αυτοί, ανάμεσά τους και ο Αλέξης Τσίπρας, ζουν σε ένα μικρόκοσμο. Νομίζουν ότι ο κόσμος είναι τα πιόνια, ότι τους οφείλει η ιστορία, ότι δεν συνειδητοποίησαν πως το 31% έγινε 17%, όντας αντιπολίτευση».

Η εκδοχή Κασσελάκη για όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση

Στη συνέχεια ο Στέφανος Κασσελάκης έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό που περιγράφεται στην «Ιθάκη».

«Με τον Τάιλερ είχαμε μπει στη διαδικασία να σκεφτούμε τον οικογενειακό μας σχεδιασμό, να αποκτήσουμε παιδιά. Ξέρω ότι μπορεί να είναι περίεργο για ένα κομμάτι της χώρας, αλλά με όλο τον σεβασμό δεν πρόκειται να πάρω την άδεια κανενός. (Ο Τάιλερ) την ρώτησε πως είναι να μεγαλώνουν παιδιά στη δημόσια σφαίρα και ιδιαίτερα όταν ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός και ήταν στο Μαξίμου».

«Ρώτησα τον Τάιλερ μετά στο αυτοκίνητο για το τι μιλούσαν τόση ώρα με την Μπέττυ. Στην ουσία είπε πως όταν είσαι σε θέση εξουσίας καθορίζεις το δικό σου πρόγραμμα, άρα δεν είναι τόσο δύσκολο να έχεις ευελιξία για τα παιδιά. Αυτή ήταν η απάντηση».

«Δεν πίστευα ότι θα κερδίσω την Αχτσιόγλου»

Μεταξύ άλλων ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε πως πίστευε ότι δεν θα κέρδισε την Έφη Αχτσιόγλου κατά τις εκλογές για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συμπλήρωσε πως ο Αλέξης Τσίπρας του είχε αναφέρει πως θα ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα.

«Ένας από τους λόγους που κατέβηκα υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επειδή είχα δει στο παρασκήνιο στην εκλογική επιτροπή το πως είχαν παρατήσει τον Τσίπρα αυτοί», είπε εννοώντας τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας το κόμμα ως «μία ομάδα διαφορετικών μηχανισμών».

«Τέτοια πολιτική αυτοκτονία σαν του Τσίπρα δεν έχουμε ξαναδεί»

Σφοδρή ήταν η κριτική που άσκησε ο Στέφανος Κασσελάκης στον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για πολιτική αυτοκτονία με αφορμή το βιβλίο, ενώ δήλωσε πως ο πρώην πρωθυπουργός έχει χάσει την αξιοπιστία του.

«Τέτοια πολιτική αυτοκτονία δεν θυμάμαι να έχουμε ξαναδεί. Να είσαι πρώην πρωθυπουργός και να καταλήγεις ”κίτρινος” πρωθυπουργός είναι λυπηρό. Δεν ξέρω τι ατζέντα εξυπηρετεί όλο αυτό. Όταν λέω ότι ανήκει στο παρελθόν, το αποδεικνύει κάθε μέρα. Δεν πάει να ανακοινώσει όσες πυξίδες θέλει, για πόσους φορείς… Νομίζω έχει τελειώσει η αξιοπιστία του και το επιχείρημα περί Κεντροαριστεράς».

«Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Εάν είναι να κατέβει, η καλύτερή του μέρα θα είναι η πρώτη, γιατί μετά θα πρέπει να απαντήσει. Rebranding κάνεις όταν δεν ξέρεις ποιος είσαι».

«Οι συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι δεν διάβασαν ούτε μία συγγνώμη στην ”Ιθάκη”»

Ακόμη, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε πως στις σελίδες της «Ιθάκης» απουσιάζει μία συγγνώμη στους συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι.

«Δεν υπάρχει καμία συγγνώμη μέσα στο βιβλίο απ’ όσο καταλαβαίνω. Δεν πρόκειται να διαβάσω το βιβλίο. Σκέφτομαι τις οικογένειες των θυμάτων στο Μάτι, που είδαν να μην υπάρχει καμία συγγνώμη στο βιβλίο για εκείνους και βιώνουν πάλι αυτό το δράμα εκ νέου».

«Το να παριστάνουμε ότι δεν υπάρχουν ευθύνες από την Πολιτεία για το Μάτι είναι απαράδεκτο. Προφανώς και υπάρχουν ευθύνες. Ότι και να είναι δεν παριστάνεις ότι εδώ δεν υπάρχουν ευθύνες. Λες τουλάχιστον μία συγγνώμη. Δεν πρέπει να εκμεταλλευτεί κανείς πολιτικά αυτές τις οικογένειες», ανέφερε ο Στέφανος Κασσελάκης.