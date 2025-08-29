Ο τράπερ, οι 2 καλλονές και το άγριο σκηνικό σε ξενοδοχείο της Αθήνας – Έδειραν, λήστεψαν και άρπαξαν ταξί 33χρονου

Ένας νεαρός τράπερ με συμμετοχή σε βίντεο κλιπ μεγάλου ονόματος της εγχώριας τραπ σκηνής, συνελήφθη καθώς φέρεται να είναι ο άνθρωπος που με δόλωμα δύο νεαρές καλλονές, παρέσυρε σε ξενοδοχείο της Αθήνας οδηγό ταξί, τον ξυλοκόπησε του άρπαξε το ταξί και εξαφανίστηκε.

Ο νεαρός τράπερ με το πλούσιο ποινικό παρελθόν συνελήφθη λίγες ημέρες αργότερα σε διαμέρισμα airbnb της Δάφνης μέσα στο οποίο βρέθηκαν πιστόλια και κοκαΐνη. Τη Δευτέρα αναμένεται αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή και να απολογηθεί για τις πράξεις του.

Ο νεαρός, αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο σκηνικό, αναφέρει ότι δεν λήστεψε τον ταξιτζή ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τα όπλα που που βρέθηκαν μετά από έφοδο των αστυνομικών έρχομαι στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, ισχυρίζεται ότι τα είχε προμηθευτεί για τις ανάγκες ενός βίντεο κλιπ.

Το σκηνικό στο δωμάτιο 18, το άγριο ξύλο, η αρπαγή του ταξί και ο ρόλος των δύο γυναικών

Σύμφωνα με τη δικογραφία που φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr, ο 29χρονος οδηγός ταξί πήγε το μεσημέρι της 20ης Αυγούστου στην αστυνομία και κατέθεσε ότι:

Στις 10:00 το βράδυ της 19ης Αυγούστου και ενώ εργάζονταν με το ταξί του έλαβε τηλεφώνημα από την 23χρονη με την οποία περιστασιακά συνευρίσκονται ερωτικά και η οποία του ζήτησε να συναντηθούν προκειμένου να δανείσει του χρηματικό ποσό των 50 ευρώ. Έδωσαν ραντεβού στην οδό Μάρνης στην Αθήνα όπου η 23χρονη ήταν μαζί με την 33χρονη φίλη της, επιβιβάστηκαν στο ταξί και μετέβησαν σε ξενοδοχείο στο Περιστέρι Αττικής.

Εκεί οι δύο κοπέλες πήγαν στο δωμάτιο με τον αριθμό 7 όπου σύμφωνα με δήλωση τους ανέμενε ο φίλος της 33χρονης, ενώ ο οδηγός του ταξί μετέβη στο δωμάτιο με τον αριθμό 18 και περίμενε την 23χρονη η οποία ανέβηκε στο δωμάτιο στις 2:00 τα ξημερώματα.

Στη συνέχεια η 23χρονη αρκετές φορές ανεβοκατέβαινε στο δωμάτιο 7 και επέστρεψε στο δωμάτιο 18. Περιπου στις 7:00 το πρωί και ενώ ο οδηγός ταξί ηταν μονος του στο δωμάτιο ένας άγνωστος άνδρας αλβανικής καταγωγής ύψους 1.70 αδύνατος με τατουάζ στο πρόσωπο του χτύπησε την πόρτα. Οταν εκείνος άνοιξε ο άγνωστος εισήλθε στο δωμάτιο με την απειλή πιστολιού το οποίο όπλισε και έβαλε τσαντάκι μέσης που έφερε και είπε στον οδηγό ταξί: «με ξύπνησες και θα δεις τι θα σου κάνω…».

Αμέσως, τον χτύπησε με τα χέρια στο πρόσωπο και του είπε να του δώσει το χρηματικό ποσό των 2.500 ευρώ μέχρι τις 11:30 γιατί αλλιώς θα τον πυροβολήσει το πρόσωπο. Ο οδηγός ταξί τρομοκρατήθηκε υπάκουσε στις εντολές και αφού του πήρε το κινητό τηλέφωνο τα κλειδιά του ταξί στη συνέχεια κατέβηκαν στο δωμάτιο με τον αριθμό 7 όπου ήταν η 33χρονη. Εκει του είπε να καθίσει σε μία καρέκλα ο ταξιτζής αποκρίθηκε ότι δεν έχει χρήματα και αγνωστος άντρας του είπε ότι θα του πάει στο βουνό να τον πυροβολήσει.… Όπως αναφέρεται στην συνέχεια στην δικογραφία,

«Μετά από λίγο ήρθε στο δωμάτιο ένας δεύτερος άντρας ψηλός 1.85, (ο παθών δεν διέκρινε λοιπά χαρακτηριστικά) και όλοι μαζί κινήθηκαν προς την έξοδο του ξενοδοχείου ενώ στη ρεσεψιόν δεν ήταν κανείς. Στην έξοδο ο παθών διέφυγε προς το βενζινάδικο στη Λεωφόρο Αθηνών και μαλιστα στη διαδρομή από τον φόβο του έπεσε δύο φορές οδόστρωμα και έφερε τραύματα σε όλο το σώμα. Όταν τα κατάφερε και έφτασε στο βενζινάδικο όπου ένας υπάλληλος εκεί τον ενημέρωσε ότι οι δύο άντρες από τους οποίους είχε ξεφύγει αποχώρησαν με μηχανάκι, ενω οι δυο κοπέλες αποχώρησαν με το ταξί.

Ο οδηγός στη συνέχεια ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη απο τον οποίο μισθωνει το ταξί και του ζήτησε να καλέσει την αστυνομία. Οι αστυνομικοί προσήλθαν στο σημείο και τότε ο οδηγός ειδε πλησίον επί της οδού Λεωφόρο Αθηνών τις δύο γυναίκες με τις οποίες τις οποίες υπέδειξε στους αστυνομικούς και με τις μετέφεραν στην αστυνομία. Σε γενόμενο έλεγχο που έγινε στην τσάντα της 33χρονης βρέθηκαν τα κλειδιά του ταξι και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου τα οποία αναγνώρισε ο οδηγός ως τα δικά του. Το ταξί καθόσον διαθέτει σύστημα εντοπισμού ανευρέθη από αστυνομικούς συμβολή των οδών Βουτένης και Μακρυγιάννη στην Αγία Βαρβάρα ο παθών δήλωσε πως απο το ντουλαπάκι ειχαν αφαιρεθει δυο φακελλοι που περιειχαν 780 ευρώ και 900 ευρώ αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το άτομο που εργάζεται στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου την κρατήσει και το δωμάτιο αυτό την έκανε ένα άτομο το όνομα Μάριος και έδωσε ένα αριθμό τηλεφώνου. Στο ξενοδοχειο κλήθηκε συνεργείο τα εγκληματολογικά στους χώρους όπου βρίσκεται το όχημα».

Οι αστυνομικοί με οδηγό τις περιγραφές υπαλλήλων του ξενοδοχείου και του οδηγού ταξί αναζητούσαν το νεαρό τράπερ, ενώ οι δύο κατηγορούμενες οδηγήθηκαν σε εισαγγελέα και ανακριτή και στη συνέχεια αφέθησαν ελεύθερες.

Η έφοδος στο airbnb, η κόκα και τα όπλα

Στο δεύτερο διαβιβαστικό που συνέταξε η Ασφάλεια και απεστάλη στον εισαγγελέα αναφέρεται το σκηνικό της εφόδου της αστυνομίας στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης όπου βρέθηκαν μέσα ο νεαρός τράπερ τα όπλα και ναρκωτικά.

Ειδικότερα αναφέρεται το εξής: «Στην υπηρεσία μας, περιήλθαν το τελευταίο χρονικό διάστημα πληροφορίες οι οποίες ανέφεραν ότι στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης airbnb που βρίσκεται στον πρώτο όροφο διπλόκατοικίας επί της οδού – αναφέρεται η οδός – διαμένουν προσωρινά δύο άντρες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη διακινηση ναρκωτικών. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι εντός της οικίας αποθηκεύουν τις ουσίες, που προορίζονται προς πώληση, ενώ κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνοι και ενδεχομένως να οπλοφορούν. Πρός εξακριβωση των πληροφοριών το μεσημέρι της 26ης Αυγούστου αστυνομικοί έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση το διαμερισμα. Στις 16: 20 περίπου ώρα από την είσοδο του κτιρίου εξήλθαν κατηγορούμενες – αναφέρεται στις δυο κοπέλες- και ακινητοποιήθηκαν από αστυνομικούς. Ερωτηθείσες σχετικά, απαντησαν οτι εξηλθαν απο το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου για να μεταβούν σε κατάστημα ψιλικών ειδών.

Σε αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην κατοχή της μίας κοπελας ανευρέθηκε ένας κρικος με δύο κλειδιά οικίας και στην άλλη ανευρέθη ένα κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια διενεργήθηκε ελεγχος στο διαμερισμα με τη συνδρομή αστυνομικών και παρουσία δικαστικού λειτουργού. Εντός του διαμερίσματος ανεβρέθηκαν οι κατηγορούμενοι – αναφέρεται στον τραπερ και τον φίλο του – οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν. Κατά τη στιγμή της ακινητοποιήσης τους, πριν προλάβουν οι αστυνομικοί να ρωτήσουν ο τραπερ ανέφερε προφορικά: Δεν ήταν ληστεία το ξέρω με το παιδί, φίλος είναι».

Κατά την έρευνα, ανεβρέθηκαν ένα πυροβόλο όπλο μάρκας Colt διαμετρήματος 9mm χρώματος μαύρου με ένα φυσίγγιο στη θαλάμη και μια γεμιστήρα κουμπωμένη σε αυτό αυτό με τα φυσίγγια, ενα πυροβόλο όπλο πιστόλι μάρκας CZ διαμετρήματος 9mm με ένα φυσίγγιο στη θαλάμη και μια γεμιστήρα κουμπωμένη σε αυτό με 12 φυσίγγια, χρηματικό ποσό, μια συσκευασία αλουμινόχαρτο περιέχουσα πιθανόν την ουσία κάνναβη συνολικού βάρους 0.7 γραμμαρίων, μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα πιθανόν την ουσία κοκαΐνης συνολικού βάρους 0.4 γραμμάρια και 4 κινητά τηλέφωνα».

Η νομική άποψη

Ο δικηγόρος του τράπερ κ. Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, μιλώντας στο newsit.gr τονίζει ότι ο εντολέας του δεν έχει καμιά εμπλοκή με τις κατηγορίες που του αποδίδονται ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τα όπλα που βρέθηκαν αναφέρει ότι ο νεαρός θα είχε προμηθευτεί για τις ανάγκες ενός βίντεο κλιπ.