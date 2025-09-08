Οδηγός αρνήθηκε να επιβιβάσει στο ταξί τυφλή παραολυμπιονίκη με τον σκύλο – συνοδό της: «Εδώ κάνω εγώ κουμάντο»

Αν και η νομοθεσία είναι αυστηρή για να προστατεύσει όσους ανθρώπους έχουν ανάγκη την παρουσία ενός σκύλου – οδηγού, όπου και αν πάνε, οδηγός ταξί δεν φάνηκε να συμμορφώνεται. Στο νέο περιστατικό, μία τυφλή παραολυμπιονίκης, αναγκάστηκε να βρει άλλον τρόπο να πάει στον προορισμό της γιατί ο οδηγός αρνήθηκε να την αφήσει να επιβιβάσει τον τετράποδο, καλύτερο φίλο της.

Όλα έγιναν την περασμένη Τετάρτη (03.09.2025) όταν η παραολυμπιονίκης κάλεσε ταξί από ραδιοταξί για να την μεταφέρει από την Κηφισιά στον προορισμό που ήθελε. Φτάνοντας όμως ο οδηγός στο σημείο όπου είχε κλειστεί το «ραντεβού», ενημέρωσε την τυφλή αθλήτρια πως δεν γίνεται να την εξυπηρετήσει λόγω του σκυλιού – συνοδού της.

Τότε η γυναίκα κατέβηκε από το ταξί, έβγαλε το κινητό της και ξεκίνησε να τραβά βίντεο την εξοργιστική κουβέντα της, που ο οδηγός της λέει πως δεν δέχεται να επιβιβάσει σκύλο, ακόμα και αν είναι οδηγός, γιατί φοβάται ότι θα του λερώσει.

«Αν κατουρήσει εγώ τι θα κάνω;», ακούγεται να ρωτά ο οδηγός στο βίντεο, με την παραολυμπιονίκη να απαντά «ξέρετε τι σημαίνει σκύλος οδηγός;».

Τότε ο οδηγός ταξί προσπαθεί να της εξηγήσει πως έχει πει στο ραδιοταξί ότι δεν δέχεται σκυλιά, ενώ η αθλήτρια του λέει πως λόγω της στάσης του, μπορεί να περάσει αυτόφωρο.

«Σε αυτό το ταξί εγώ κάνω κουμάντο», της απαντά.

Αυτή δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω του σκύλου – βοηθού του: ενός πλάσματος που έχει εκπαιδευτεί για να στηρίζει τον ιδιοκτήτη του και δεν έχει μάθει να λερώνει σε σημεία όπου δεν πρέπει. Ο νόμος ούτως ή άλλως ορίζει πως άνθρωποι με σκύλο – οδηγό έχουν πρόσβαση είτε σε επιχειρήσεις, είτε σε ΜΜΜ.