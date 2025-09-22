Οδηγός αυτοκινήτου πυροβόλησε με καραμπίνα στη νέα Εθνική Πατρών – Πύργου κατά άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα

Πυροβολισμοί έπεσαν το απόγευμα της Κυριακής (21.09.2025) στη νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, όταν οδηγός αυτοκινήτου τράβηξε καραμπίνα και σημάδεψε οδηγό εκσκαφέα.

Το άγριο περιστατικό με τους πυροβολισμούς έγινε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Αλισσού, όταν ο οδηγός κινούμενος σε παράλληλη πορεία με τον εκσκαφέα, τράβηξε την καραμπίνα και πυροβόλησε χωρίς να τραυματίσει το θύμα.

Από τα πυρά προκλήθηκαν ζημιές στον εκσκαφέα.

Μετά από έρευνα των αρχών ο οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

