Ελλάδα

Οδηγός αυτοκινήτου πυροβόλησε με καραμπίνα στη νέα Εθνική Πατρών – Πύργου κατά άνδρα που οδηγούσε εκσκαφέα

Δεν τραυματίστηκε το θύμα αλλά προκλήθηκαν ζημιές στο όχημα
Περιπολικό
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Πυροβολισμοί έπεσαν το απόγευμα της Κυριακής (21.09.2025) στη νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, όταν οδηγός αυτοκινήτου τράβηξε καραμπίνα και σημάδεψε οδηγό εκσκαφέα.

Το άγριο περιστατικό με τους πυροβολισμούς έγινε στη νέα Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος του Αλισσού, όταν ο οδηγός κινούμενος σε παράλληλη πορεία με τον εκσκαφέα, τράβηξε την καραμπίνα και πυροβόλησε χωρίς να τραυματίσει το θύμα.

Από τα πυρά προκλήθηκαν ζημιές στον εκσκαφέα.

Μετά από έρευνα των αρχών ο οδηγός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Πληροφορίες από thebest.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Με παντόφλες και νυχτικό πήγαινε στα ΚΕΠ Βοιωτίας η 62χρονη διευθύντρια που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τα επιδόματα
Κατά την κράτησή της ρωτούσε τους αστυνομικούς τι ειδήσεις έπαιζαν στην τηλεόραση - Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε κάνει μήνυση σχεδόν σε όλο τον δήμο
Το σημείο που είχε θάψει η 62χρονη την ηλικιωμένη μητέρα της
26
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος: «Το φαινόμενο είναι περίεργο, προβληματιζόμαστε, περιμένουμε μικρούς μετασεισμούς», λέει ο Λέκκας
«Μας προβληματίζει αλλά δεν μας ανησυχεί», είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ δηλώνοντας πως το συγκεκριμένο ρήγμα έχει δώσει από τις αρχές του 2024 σχεδόν 1.000 σεισμούς
Άγιο Όρος
3
Newsit logo
Newsit logo