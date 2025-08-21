Οδηγός αυτοκινήτου στα Τρίκαλα παρέσυρε άνθρωπο σε αναπηρικό αμαξίδιο και τον εγκατέλειψε

Σοβαρό τροχαίο με εγκατάλειψη σημειώθηκε στα Τρίκαλα το μεσημέρι της Πέμπτης (21.08.2025). Αποτέλεσμα ήταν ο τραυματισμός ανθρώπου με κινητικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, το τροχαίο στα Τρίκαλα σημειώθηκαν όταν ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αναπηρικό αμαξίδιο στον κόμβο Ελευθερίας.

Το αμαξίδιο αναποδογύρισε και άνθρωπος με κινητικά προβλήματα τραυματίστηκε και χρειάστηκε η μεταφορά του στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Το εξοργιστικό είναι ότι ο οδηγός του τράπηκε σε φυγή, αλλά εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα και συνελήφθη.