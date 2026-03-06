Ελλάδα

Οδηγός έτρεχε με 151 χλμ στα Καλύβια, μεθυσμένος, χωρίς δίπλωμα και απείλησε αστυνομικούς

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα
Απίστευτο περιστατικό το βράδυ της Πέμπτης (06/03/2026) στα Καλύβια καθώς συνελήφθη ένας οδηγός, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 151 χλμ, μεθυσμένος και χωρίς να διαθέτει δίπλωμα οδήγησης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας καταγράφηκε από ραντάρ να κινείται με ταχύτητα 151 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Λαυρίου, στα Καλύβια όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 80 χλμ/ώρα, ξεπερνώντας το κατά 71 χλμ/ώρα.

Κατά τον έλεγχο με αλκοολόμετρο διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,63 mg/l.

Παράλληλα, κατά την ακινητοποίησή του φέρεται να απείλησε και να εξύβρισε τους αστυνομικούς.

Από τον έλεγχο προέκυψε επίσης ότι δεν διέθετε ισχύουσα άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, απειλή και εξύβριση, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

