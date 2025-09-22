Ελλάδα

Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ την ώρα στη λεωφόρο Συγγρού – Δείτε βίντεο

Κατά το διάστημα 19 με 21 Σεπτεμβρίου, συνελήφθησαν 101 οδηγοί που είχαν αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα
Περιπολικό

Ακραία ταχύτητα είχε αναπτύξει οδηγός αυτοκινήτου στη λεωφόρο Συγγρού, μη γνωρίζοντας πως αστυνομικοί έχουν στήσει μπλόκο και ελέγχουν ποιοι απρόσεκτοι και άκρως επικίνδυνοι δεν τηρούν τα όρια.

Ο οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί στη λεωφόρο Συγγρού με 187 χλμ την ώρα, με τις κάμερες που έφεραν μέσα στο περιπολικό να καταγράφουν την τρελή πορεία του. Η ανώτατη επιτρεπτή ταχύτητα στη συγκεκριμένη λεωφόρο είναι τα 100 χλμ.

Κατά το διάστημα 19 με 21 Σεπτεμβρίου, συνελήφθησαν 101 οδηγοί που είχαν αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν 95 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ. 4 από αυτούς συνελήφθησαν.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.011- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -95- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -4- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν -101- παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της Λεωφ. Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Με παντόφλες και νυχτικό πήγαινε στα ΚΕΠ Βοιωτίας η 62χρονη διευθύντρια που έθαψε την μητέρα της για να παίρνει τα επιδόματα
Κατά την κράτησή της ρωτούσε τους αστυνομικούς τι ειδήσεις έπαιζαν στην τηλεόραση - Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε κάνει μήνυση σχεδόν σε όλο τον δήμο
Το σημείο που είχε θάψει η 62χρονη την ηλικιωμένη μητέρα της
26
Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος: «Το φαινόμενο είναι περίεργο, προβληματιζόμαστε, περιμένουμε μικρούς μετασεισμούς», λέει ο Λέκκας
«Μας προβληματίζει αλλά δεν μας ανησυχεί», είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ δηλώνοντας πως το συγκεκριμένο ρήγμα έχει δώσει από τις αρχές του 2024 σχεδόν 1.000 σεισμούς
Άγιο Όρος
3
Newsit logo
Newsit logo