Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ την ώρα στη λεωφόρο Συγγρού – Δείτε βίντεο

Ακραία ταχύτητα είχε αναπτύξει οδηγός αυτοκινήτου στη λεωφόρο Συγγρού, μη γνωρίζοντας πως αστυνομικοί έχουν στήσει μπλόκο και ελέγχουν ποιοι απρόσεκτοι και άκρως επικίνδυνοι δεν τηρούν τα όρια.

Ο οδηγός εντοπίστηκε να οδηγεί στη λεωφόρο Συγγρού με 187 χλμ την ώρα, με τις κάμερες που έφεραν μέσα στο περιπολικό να καταγράφουν την τρελή πορεία του. Η ανώτατη επιτρεπτή ταχύτητα στη συγκεκριμένη λεωφόρο είναι τα 100 χλμ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά το διάστημα 19 με 21 Σεπτεμβρίου, συνελήφθησαν 101 οδηγοί που είχαν αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν 95 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ. 4 από αυτούς συνελήφθησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.011- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -95- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -4- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν -101- παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της Λεωφ. Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.