Οδηγός μηχανής παραβίασε κόκκινα φανάρια, Stop και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στους δρόμους της Αθήνας – Δείτε βίντεο

Στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση έγραψε πως περιμένει να δει το βίντεο του στις ειδήσεις
Οδηγός μηχανής
Και ενώ η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ με τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα, και ενώ η πολιτεία προσπαθεί να περιορίσει τις παραβάσεις στους δρόμους τοποθετώντας ΑΙ κάμερες, κάποιοι οδηγοί δεν λένε να συμμορφωθούν. Οδηγός μηχανής ανέβασε βίντεο στα social media από την τρελή και επικίνδυνη κούρσα του στους δρόμους της Αθήνας, δείχνοντας σε όλον τον κόσμο τους ελιγμούς που έκανε και τα κόκκινα φανάρια που επανειλημμένα «έκαψε».

Το σχετικό βίντεο ανέβηκε στο TikTok με λεζάντα «σκ@@, παραλίγο να μας πιάσουν» γραμμένη στα αγγλικά. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης θέλησε να σχολιάσει την σειρήνα που ακούγεται στην αρχή του βίντεο η οποία θυμίζει τη σειρήνα περιπολικού. Μάλιστα ο συνεπιβάτης ακούγεται να λέει στον οδηγό «φύγε, φύγε» ενώ εκείνος αναπτύσσει ταχύτητα με την μηχανή του σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.

Κάνει επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα σε αυτοκίνητα, δεν σταματά στα STOP, περνά στο αντίθετο ρεύμα και παραβιάζει πάνω από 3 κόκκινα φανάρια. Για να προειδοποιήσει τους οδηγούς πως θα κάψει το κόκκινο φανάρι, μαρσάρει. Μέσα στο ολιγόλεπτο βίντεο κατάφερε να κάνει αμέτρητες παραβάσεις, με τους χρήστες να του γράφουν επικριτικά σχόλια για την επικίνδυνη οδήγησή του.

@_lilx_22 Oh shit they almost got us #foryou #ForYouPage #greece #BikeLife #redlight ♬ original sound – .

Πολλοί ήταν και αυτοί που του έγραψαν να διαγράψει το βίντεο γιατί θα βγει στις ειδήσεις. Εκείνος αρκέστηκε απλά στο «αυτό περιμένω».

