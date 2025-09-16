Ελλάδα

Οδηγός ταξί έβγαλε μαχαίρι σε συνάδελφό του για τις κούρσες από και προς το αεροδρόμιο: «Έχει κατηγορηθεί για κλοπές πελατών»

O συγκεκριμένος οδηγός φέρεται πως δεν σέβεται την προτεραιότητα στις πιάτσες και «κλέβει» τους πελάτες από τους υπόλοιπους οδηγούς
Ταξί
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Δεν δίστασε να βγάλει μαχαίρι σε συνάδελφό του, μπροστά στα μάτια άλλων εργαζομένων και δεκάδων τουριστών, ένας οδηγός ταξί, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος. Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Κυριακής (14.09.2025) με αφορμή συγκεκριμένες κούρσες που ήθελε να πάρει ώστε να βγάζει περισσότερα χρήματα.

Η αρχή όλων έγινε αρκετές ημέρες πριν το περιστατικό με το μαχαίρι. Το φερόμενο ως θύμα είχε καταγγείλει πολλές φορές ότι ο συνάδελφός του δεν σέβεται τη σειρά προτεραιότητας στις πιάτσες και κάνει τα πάντα για να «κλέβει» τους πελάτες που είτε φεύγουν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» είτε θέλουν να πάνε στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο.

Μιας και δεν σταματούσε να καταπατά τους συναδέλφους του, το θύμα κατήγγειλε τα όσα κάνει στον εργοδότη του μήπως τον πείσει να σταματήσει. Όταν ο φερόμενος ως δράστης το έμαθε, τον κάλεσε στο τηλέφωνο και τον απείλησε πως θα τον μαχαιρώσει.

Εν τέλει οι 2 άνδρες βρέθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου και ο οδηγός τράβηξε το μαχαίρι και ξεκίνησε να τον απειλεί. Συνάδελφοί τους και αστυνομικοί τους σταμάτησαν.

Ο αντιπρόεδρος Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, μίλησε στην εκπομπή Newsroom της ΕΡΤ, λέγοντας πως ο οδηγός είναι γνωστός για την παραβατική του συμπεριφορά και στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για κλοπή πελατών του.

«Έτυχε να είμαι μπροστά στο περιστατικό. Ο συγκεκριμένος παραβατικός οδηγός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Παραβιάζει τη σειρά προτεραιότητας, επιβιβάζει πιο συχνά πελάτες από και προς το αεροδρόμιο. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν και για κλοπές στους πελάτες.

Ο συνάδελφος ενημέρωσε τον εργοδότη του παραβατικού οδηγού με αποτέλεσμα να τον πάρει τηλέφωνο, να τον βρίσει και να του ζητήσει ραντεβού για να τον μαχαιρώσει. Ο συνάδελφος τον κάλεσε στην πιάτσα του αεροδρομίου και εκεί έβγαλε το μαχαίρι. Μπήκαμε όλοι μπροστά, τον συνέλαβε η αστυνομία», περιέγραψε.

Ο αντιπρόεδρος εξήγησε πως έχουν κάνει τα πάντα για να απομακρυνθεί ο συγκεκριμένος οδηγός από το επάγγελμα αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα.

