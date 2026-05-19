Θεσσαλονίκη: Βίντεο με τον ξυλοδαρμό 22χρονου από ομάδα 6 ατόμων – Οι 3 ήταν ανήλικοι

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 22χρονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο του το βράδυ της Κυριακής (17.5.26) από ομάδα 6 ατόμων. 

Όπως φαίνεται σε βίντεο της ΕΡΤ, ο 22χρόνος κατεβαίνει από την Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη μαζί με το σκυλάκι του. Ο νεαρός σταματά και φαίνεται να γυρίζει πίσω και να μιλά σε κάποιους οι οποίοι ωστόσο δεν φαίνονται στο βίντεο δευτερόλεπτα πριν τον ξυλοδαρμό του. 

Σύμφωνα με τη δικογραφία πρόκειται για την παρέα των 6 που τον έβρεχαν με νεροπίστολο χωρίς συγκεκριμένη αιτία. Στο βίντεο φαίνεται ο 22χρονος να προσπαθεί να ξεφύγει μαζί με το σκυλάκι του.

 

Οι έξι νεαροί τον κυνηγούν και τελικά τον εγκλωβίζουν επί της Καραολή Δημητρίου.

Σε αυτό το σημείο η παρέα των 6 άρχισε να χτυπά με μπουνιές και κλωτσιές τον άτυχο 22χρονο, ενώ τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία πρόκειται για τρεις νεαρούς αλβανικής καταγωγής και τρεις Έλληνες, 16 έως 19 ετών με τους τρείς από τους έξι να είναι ανήλικοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση κι απλή σωματική βλάβη.

