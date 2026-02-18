Οι 200 της Καισαριανής: Η διαδικασία για τον έλεγχο γνησιότητας των φωτογραφιών – Κρίσιμες αποφάσεις τις επόμενες ώρες

Εξελίξεις αναμένονται σχετικά με την υπόθεση των 12 φωτογραφιών, όπου εικάζεται ότι αναπαριστούν τους 200 εκτελεσθέντες στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944. Σήμερα Τετάρτη (18.2.26) αναμένεται να συνεδριάσει το Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων όπου θα εξετάσει την υπόθεση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδα «Τα Νέα» το Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων αναμένεται να εξετάσει το θέμα του «χαρακτηρισμού ή μη των φωτογραφικών τεκμηρίων της εκτέλεσης των 200 στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944», ενώ η ολοκλήρωση του χαρακτηρισμού της συλλογής φωτογραφιών ως μνημείου θα αποτελέσει το θεμέλιο για τη διεκδίκησή της από το ελληνικό κράτος.

Σημειώνεται πως τα στελέχη του υπουργείου Πολιτισμού έχουν ήδη έλθει σε επαφή με τον Βέλγο πωλητή που έβγαλε προς δημοπρασία τις 12 φωτογραφίες με τους 200 της Καισαριανής. Την Παρασκευή, εκτός απροόπτου Έλληνες ειδικοί αναμένεται να συναντηθούν με τον Βέλγο συλλέκτη για να ελέγξουν την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα της προέλευσης των φωτογραφιών και την αξία της συλλογής. Όπως έχει γίνει γνωστό, εάν αυτά τεκμηριωθούν, το υπουργείο Πολιτισμού θα οριστικοποιήσει «διά της κατάλληλης νομικής οδού τα μέτρα για την απόκτησή της».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, ο ιστορικός και υπεύθυνος του Ιστορικού Αρχείου του Μουσείου Μπενάκη, Τάσος Σακελλαρόπουλος, σημείωσε πως οι ειδικοί θα πρέπει να κινηθούν σε δύο άξονες: ο πρώτος αφορά τα απεικονιζόμενα πρόσωπα και τις τοποθεσίες, ενώ ο δεύτερος έχει να κάνει με το ίδιο το φωτογραφικό χαρτί. Ειδικά το εγχείρημα της ταυτοποίησης των προσώπων, π.χ. μέσω οικογενειακών φωτογραφιών, παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, όχι μόνο επειδή οι πιο οικείοι συγγενείς των 200 εκτελεσθέντων δεν βρίσκονται εν ζωή.

Ο κ. Σακελλαρόπουλος σημείωσε πως θα έπρεπε να ελέγξουν τη σύσταση του φωτογραφικού χαρτιού, τα ανιχνεύσιμα υπολείμματα των χημικών διαλυμάτων εμφάνισης του φιλμ, πληροφορίες που ίσως αναγράφονται στην πίσω όψη των φωτογραφιών (λεζάντες, όνομα φωτογράφου κ.ά.), στοιχεία όλα που συναποτελούν μια τρόπον τινά «εγκληματολογική διαδικασία», όπως εξηγεί ο ιστορικός.

«Με δεδομένη όμως την εξέλιξη της τεχνολογίας, μπορούμε να πούμε ότι η απόλυτη ασφάλεια είναι η ταυτοποίηση των απεικονιζόμενων προσώπων, γιατί θεωρητικά, εκτός από τα πρόσωπα, όλα τα άλλα κατασκευάζονται» επισημαίνει ο κ. Σακελλαρόπουλος. «Οι άνθρωποι καταφεύγουν συχνά στην τεχνική ανάλυση των πραγμάτων, εδώ όμως δεν αρκεί, επειδή η Ιστορία σημαίνει και συναίσθημα, σημαίνει και τραύμα, βαρύτητα» εξηγεί.

Συγγενείς θυμάτων

Κατά το ίδιο δημοσίευμα συγκινητικές επιστολές έχουν στείλει, επίσης, συγγενείς των εκτελεσμένων Δημήτρη Κυριακούδη, Ηλία Κακαλού, Κώστα Κλαμπατσέα, Βαλαίου Βαλασόπουλου αλλά και του Μήτσου Ρεμπούτσικα, κομμουνιστή δικηγόρου από την Αχαΐα, ο οποίος εκτελέστηκε στα 39 του χρόνια την Πρωτομαγιά του 1944 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής.

«Ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγετε. Σφίξτε τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από τη νέα δοκιμασία. Έτσι θα μας τιμήσετε καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά – δεν πεθαίνει ποτέ» είχε γράψει ο ίδιος.

Ο ανιψιός του, Ασημάκης Ρεμπούτσικας, αναφέρει σε χθεσινή επιστολή του: «Συντάσσομαι και ενώνω τη φωνή μου με όλους εκείνους που σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς ορθώνουν ανάστημα με πείσμα, μπροστά σε όλους αυτούς που διαλαλούν το τέλος της Ιστορίας, ότι οι αξίες και τα ιδανικά μας πέθαναν…».