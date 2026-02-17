Οι 200 της Καισαριανής: Συγκλονίζει ο εγγονός του εκτελεσθέντα Θρασύβουλου Καλαφατάκη – «Δεν έκανε ποτέ πίσω και δεν φοβόταν»

Με τη δική τους φωνή, τη δική τους μνήμη, τη δική τους οπτική, μίλησαν συγγενείς των 200 της Καισαριανής και αυτόπτες μάρτυρες της εκτέλεσης την «μαύρη» Πρωτομαγιά του 1944, όταν ναζιστές εκτέλεσαν τους κομμουνιστές στο Σκοπευτήριο, ως αντίποινα για τη δολοφονία του υποστράτηγου Φραντς Κερχ στους Μολάους της Λακωνίας από αντιστασιακούς.

Σάλος έχει προκληθεί μετά την δημοσιοποίηση των φωτογραφιών που απεικονίζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 αντιστασιακών κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944, που ανήκαν στο άλμπουμ του Γερμανού υπολοχαγού Χέρμαν Χόιερ, ο οποίος υπηρετούσε στη Μαλακάσα. Συλλέκτης που είχε στην κατοχή του τις εικόνες θέλησε να τις πουλήσει στο ebay, προκαλώντας αντιδράσεις στο πανελλήνιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποια από τα θύματα έχουν ήδη ταυτοποιηθεί, ενώ αρκετοί συγγενείς τους τους έχουν αναγνωρίσει και επιθυμούν οι φωτογραφίες αυτές να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Γυναίκα, που ήταν παρούσα στην εκτέλεση των 200 αντιστασιακών, περιέγραψε μιλώντας στο Live News: «Παίζαμε σαν παιδιά εκεί, ξαφνικά είδαμε κόσμο να μαζεύεται στο άλσος γιατί είχαν μάθει ότι γίνεται η εκτέλεση, οπότε καθίσαμε και παρακολουθήσαμε. Τους είχανε βάλει σε σειρά απέναντι και ήτανε στημένοι στον τοίχο καμιά εικοσαριά.

Τους εκτελούσανε, τελείωνε αυτό και παίρνανε μετά οι άλλοι είκοσι. Δεν τους βάλανε όλους μαζί γιατί ο τοίχος δεν ήτανε μακρύς. Φωνάξανε αλλά εμείς δεν ακούσαμε. Και οι γυναίκες κλαίγανε, φωνάζανε και κλαίγανε, και εγώ σαν παιδί έλεγα αφού δεν είναι παιδιά δικά τους γιατί κλαίνε; Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σας λέω σαν τσουβάλια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγγενείς των εκτελεσθέντων που μεγάλωσαν με το τραύμα και ο πόνος τους μεταφέρθηκε και στα παιδιά για τη βαρβαρότητα που έμεινε ατιμώρητη. Ένα ναζιστικό έγκλημα για το οποίο κανείς δεν πλήρωσε ποτέ. Στην εκπομπή μίλησε και ο εγγονός ενός εκ των θυμάτων, αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα του δεν γνώρισε τον πατέρα της ποτέ επειδή ήταν στα βουνά.

«Ήταν πάππους μου από τη μητέρα μου. Η μητέρα μου δεν τον γνώρισε, τον είδε μία φορά στη ζωή της διότι έλειπε στο βουνό μόνιμα στο αντάρτικο. Μετά το αντάρτικο, τον πιάσανε. Η μάνα μου δεν ήθελε ποτέ λουλούδια την Πρωτομαγιά για αυτό τον λόγο», είπε ο εγγονός του Θρασύβουλου Καλαφατάκη, Θρασύβουλος Μαράκης, μιλώντας στο «Live News».

«Ήταν άνθρωπος που δεν έκανε ποτέ πίσω και πήγαινε πάντα μπροστά. Δεν φοβόταν. Θέλω και φωτογραφίες και αρχείο, ό,τι μπορέσουν να μαζέψουν», τόνισε.

Στη Γάνδη κλιμάκιο του υπουργείου Πολιτισμού

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Πολιτισμού βλέπει από τη μία τις νομικές περιπλοκές που υπάρχουν στη διεκδίκηση των φωτογραφιών και από την άλλη την αναγκαιότητα να αποκτηθούν από την Ελλάδα, αν βέβαια είναι αυθεντικές, κάτι που θα διακριβώσουν οι απεσταλμένοι ειδικοί εκτιμητές.

Πρόκειται για ψηφίδες που συμπληρώνουν μία τραγική ιστορία, μία μαύρη σελίδα αλλά και ένα φωτεινό παράδειγμα γενναιότητας και πατριωτισμού που οι ναζί δεν συγχώρησαν στους Έλληνες που δεν έσκυψαν το κεφάλι.

Παράλληλα με την έρευνα για την αυθεντικότητα των φωτογραφιών, προχωρά άλλη μία έρευνα για να διαπιστωθεί ποιος ήταν ο Γερμανός που τράβηξε τις φωτογραφίες.