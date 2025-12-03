Οι αγρότες έφτασαν στο τελωνείο Προμαχώνα με τα τρακτέρ τους – Δεν σκοπεύουν να στήσουν μπλόκο

Την απόφαση να μην κλείσουν τον δρόμο, στήνοντας μπλόκο, στον Προμαχώνα, πήραν οι αγρότες οι οποίοι έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης (03.12.2025) στο τελωνείο.

Μεγάλη ένταση επικράτησε το πρωί στις Σέρρες, όπου οι αγρότες έστησαν αρχικά μπλόκο στον κόμβο του Λευκώνα και στη συνέχεια σπάζοντας τον φραγμό της αστυνομίας έστησαν νέο μπλόκο στον κόμβο Πετριτσίου με κατεύθυνση προς τον μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα. Λόγω των επεισοδίων η ΕΛΑΣ άφησε τα τρακτέρ να περάσουν και να κατευθυνθούν στο τελωνείο όπου συγκεντρώνονται αυτή την ώρα.

Οι αγρότες παρέμειναν στην Εγνατία οδό, 20 χιλιόμετρα πριν τον Προμαχώνα μέχρι νωρίς το απόγευμα. Στις διαπραγματεύσεις που έγιναν οι αγρότες ζήτησαν να τους επιτραπεί η διέλευση προς τον μεθοριακό σταθμό, αλλιώς έκλειναν στην Εγνατία και την κυκλοφορία των αυτοκινήτων για τρεις ώρες.

Στο σημείο βρίσκονταν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις όπως και σε κομβικά σημεία στην Ε.Ο. Σερρών Προμαχώνας. Οι αστυνομικοί είχαν παρατάξει τρεις κλούβες των ΜΑΤ κάθετα στο οδόστρωμα κλείνοντας τον δρόμο και μην επιτρέποντας στους αγρότες να περάσουν προς τον Προμαχώνα.

Ωστόσο, με το πέρασμα των αγροτών, και σύμφωνα με πληροφορίες, το τελωνείο λειτουργεί κανονικά μέχρι στιγμής. Οι αγρότες θα παραταχθούν στο σημείο, αλλά δεν θα κλείσουν την διέλευση των οχημάτων.

Επικίνδυνος ελιγμός της κλούβας

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των προσπαθειών των αγροτών να σπάσουν τον φραγμό της ΕΛΑΣ, είχε σπεύσει στο σημείο κλούβα της αστυνομίας για να τους εμποδίσει, η οποία μάλιστα έκανε όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του Voria.gr, ο οδηγός πάτησε γκάζι, έκανε αναστροφή και πέρασε με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ, ενώ την ίδια ώρα έντρομοι οι αγρότες έτρεχαν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει το μεγάλο όχημα που σπίνταρε.

Ορισμένοι άρχισαν να χτυπούν την κλούβα πριν αυτή απομακρυνθεί με ταχύτητα.

Ενισχύεται διαρκώς το μπλόκο της Νίκαιας

Ολοένα ενισχύεται το μεγάλο μπλόκο της Νίκαιας, τόσο από αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Λάρισας όσο και από χωριά των Τρικάλων.

Οι αγρότες της περιοχής αναμένεται να κινηθούν αύριο, Πέμπτη, στο δικαστικό μέγαρο όπου θα δικαστούν οι δύο αγρότες που συνελήφθησαν στα επεισόδια της Κυριακής.