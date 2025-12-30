Οι αγρότες ετοιμάζονται για «ρεβεγιόν» στα μπλόκα: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις, σκληραίνει η στάση τους μετά τις γιορτές

Ανυποχώρητοι παραμένουν στα μπλόκα και την Πρωτοχρονιά οι αγρότες, οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους μέρα με την ημέρα, κλείνοντας κεντρικούς δρόμους και εθνικές οδούς σε όλα τα μέρη της χώρας – από την Πελοπόννησο και την Ήπειρο μέχρι την Βοιωτία, την Θεσσαλία και την Μακεδονία.

Αποφασισμένοι να κάνουν Πρωτοχρονιά στα μπλόκα έχουν δηλώσει οι αγρότες, οι οποίοι, ωστόσο, χαλαρώνουν από αύριο Τετάρτη (31.12.2025) λίγο τον κλοιό για να διευκολύνουν τους εκδρομείς που ταξιδεύουν από και προς Αθήνα για την Πρωτοχρονιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αμέσως μετά ωστόσο, αναμένεται σκληρύνουν εκ νέου τη στάση τους, αναλόγως με τις αποφάσεις που θα πάρουν στην πανελλαδική σύσκεψη την ερχόμενη Κυριακή, στην οποία, πάντως, δεν θα προσέλθουν οι αγρότες των μπλόκων που έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου.

Τα μπλόκα ισχυροποιούνται και ενισχύονται με νέα τρακτέρ, την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου αλλάζει την επικοινωνιακή πολιτική του απέναντί τους και πλέον ο πρωθυπουργός καλεί τους αγρότες να τερματίσουν τις κινητοποιήσεις, κάνοντας λόγο για εκπροσώπους αγροτών που «τραμπουκίζουν εκείνους που επιθυμούν τον διάλογο».

Αυτή του η δήλωση προκάλεσε την οργή των αγροτών, την ώρα που ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής του νόμου, που όπως είπε παραβιάζουν οι αγρότες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μπλόκα

Ανοιχτή η αερογέφυρα της Λάρισας και οι παράδρομοι στη Νίκαια

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες προχώρησαν σε διευκολύνσεις για τη μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, ανοίγοντας την αερογέφυρα πάνω από το σημείο του μπλόκου.

Η διέλευση εξυπηρετεί κυρίως όσους κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ενώ όσοι ταξιδεύουν προς Αθήνα ακολουθούν παρακαμπτήριες οδούς μέσω Πλατύκαμπου, παλαιάς εθνικής οδού Λάρισας–Βόλου και Κιλελέρ.

Οι αγρότες ανακοίνωσαν ότι θα υποδεχθούν τη νέα χρονιά με πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν δίπλα στα τρακτέρ τους, ενώ διευκρίνισαν ότι δεν θα υπάρξει κλείσιμο παρακαμπτήριων δρόμων για τις επόμενες ημέρες.

Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στο Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας, οι αγρότες αφήνουν μια λωρίδα στην κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας. Αυτό θα ισχύσει μέχρι και την επόμενη Δευτέρα 5/1/2026 στις 08:00 όπου θα επαναξιολογήσουν τη στάση τους.

Εξαιρούνται τα φορτηγά και τα βαρέα οχήματα, ενώ επιτρέπεται η διέλευση για τη μεταφορά ζώων και φαρμάκων. Η εκτροπή της κυκλοφορίας πραγματοποιείται στον κόμβο του Μαρτίνου.

Στη Θήβα, οι αγρότες αποφάσισαν να αφήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μέχρι τις 3 Ιανουαρίου.

Ανοιχτός και ο Προμαχώνας

Από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 παρέμεινε κλειστός ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τις νταλίκες και για τα δύο ρεύματα.

Ωστόσο, την παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα είναι ανοιχτός για όλα τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Οι αγρότες τονίζουν ότι από την Παρασκευή θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Κλειστό προσωρινά το τελωνείο Ευζώνων

Κλειστό παραμένει και σήμερα το τελωνείο Ευζώνων μέχρι τις 22:00. Ωστόσο αύριο παραμονή Πρωτοχρονιάς, ανήμερα Πρωτοχρονιάς και τη δεύτερη μέρα του χρόνου η διέλευση θα γίνεται κανονικά, όπως έχουν ανακοινώσει οι αγρότες του Κιλκίς και της Πέλλας.

Τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς οι αγρότες του συγκεκριμένου μπλόκου περιμένουν την πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου που θα φιλοξενηθεί επί τόπου, ώστε να καθορίσουν την στάση τους στη συνέχεια.

Οι αγρότες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια έχουν αποφασίσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του Σαββάτου στα Μάλγαρα, καθώς είχαν διαχωρίσει τη θέση τους ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα σε διάλογο με κυβέρνηση. Μάλιστα, με ανακοίνωση που εξέδωσαν, επισημαίνουν ότι χάθηκε αυτή η ευκαιρία, αφού ο Πρωθυπουργός έφυγε απ’ τη χώρα.

Μηχανοκίνητη πορεία στην Πτολεμαΐδα

Στο μπλόκο του Φιλώτα οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ διοργανώνεται πρωτοχρονιάτικο γλέντι με συμμετοχή φορέων της περιοχής, ως ένδειξη συμπαράστασης.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μηχανοκίνητη πορεία στην Πτολεμαΐδα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, με ενημέρωση των πολιτών για τα αιτήματα του αγώνα.

Μπλόκο Αγγελοκάστρου: Σανό και κοπριά σε γραφεία βουλευτών

Οι αγρότες του μπλόκου Αγγελοκάστρου, μαζί με κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στο κέντρο του Αγρινίου, πετώντας πορτοκάλια, σανό και κοπριά έξω από γραφεία κυβερνητικών βουλευτών το νομού.

Συγκεκριμένα οι αγρότες έφτασαν στα πολιτικά γραφεία των Κώστα Καραγκούνη και Θανάση Παπαθανάση. Ίδια εικόνα και στα Τρίκαλα, στο γραφείο του Κώστα Σκρέκα.

Το μπλόκο παραμένει ενεργό, ενώ από αύριο το πρωί αναμένεται να δοθεί μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών.

Την Κυριακή η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα

«Κλείδωσε» για την ερχόμενη Κυριακή, 4 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι στα Μάλγαρα η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων. Στη σύσκεψη αναμένεται να ληφθούν οι αποφάσεις για το πώς θα προχωρήσουν με τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, οι οποίοι μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής της πανελλαδικής σύσκεψης θα έχουν συμπληρώσει 36 ημέρες με τα τρακτέρ τους στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων επισημαίνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».