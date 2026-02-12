Οι αγρότες κατεβαίνουν με τρακτέρ στην Αθήνα: Η πορεία για το Σύνταγμα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Πώς θα λειτουργήσει το μετρό

Στο Σύνταγμα στρέφονται τα βλέμματα την Παρασκευή (13.02.2026), καθώς οι αγρότες προχωρούν σε μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Η κινητοποίηση θα συνοδευτεί από παρουσία τρακτέρ μπροστά από τη Βουλή, με τους διοργανωτές να σχεδιάζουν παραμονή μέχρι και το Σάββατο.

Οι αγρότες αναμένεται να αρχίσουν να φτάνουν στην Αθήνα περίπου από τις 15:00, με τελικό προορισμό το Σύνταγμα, όπου στις 16:00 έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση. Στόχος τους είναι να παραμείνουν όλη τη νύχτα στο κέντρο, πραγματοποιώντας συλλαλητήριο διαρκείας έξω από τη Βουλή και να αποχωρήσουν συντεταγμένα το Σάββατο.

Η Τροχαία προειδοποιεί για σημαντικές κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις και καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση στο κέντρο. Θα εφαρμοστούν σταδιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ανάλογα με τις συνθήκες, τόσο στο κέντρο όσο και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα αναμένονται στις εισόδους της πόλης, κυρίως στις εθνικές οδούς Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρο Αθηνών. Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση προβλέπεται σε Σταδίου, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας και στους γύρω δρόμους, ενώ διακοπές θα υπάρξουν περιμετρικά του Συντάγματος, επηρεάζοντας τις λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Το Μετρό αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά, εκτός αν δοθεί έκτακτη εντολή για κλείσιμο σταθμών.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, φορτηγά που μεταφέρουν τρακτέρ θα ξεκινήσουν από Καρδίτσα, Λάρισα, Αταλάντη και Μπράλο με κατεύθυνση τις Αφίδνες, όπου θα συναντηθούν με αγρότες από τη βόρεια Εύβοια. Στη συνέχεια θα κινηθούν μέσω Κηφισού προς το κέντρο. Οι αστυνομικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 70 – 100 τρακτέρ από αυτές τις περιοχές.

Παράλληλα, αγρότες θα φτάσουν στην Αθήνα και με λεωφορεία, τα οποία θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ, με τους συμμετέχοντες να κατευθύνονται από εκεί στο κέντρο. Παραμένει ασαφές αν θα έρθουν τρακτέρ και από την Πελοπόννησο.

Στο συλλαλητήριο αναμένεται συμμετοχή και συνδικαλιστικών φορέων. Τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά και Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, μαζί με Ομοσπονδίες και σωματεία, καλούν σε συγκέντρωση στη 1 μ.μ., εκφράζοντας αντίθεση στο εργασιακό νομοσχέδιο και ζητώντας την απόσυρσή του. Το Εργατικό Κέντρο Αθήνας έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 16:00.