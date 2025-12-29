Οι αγρότες κλείνουν επ’αόριστον την Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων – Δίωρος αποκλεισμός στο μπλόκο Μπράλου με ουρές χιλιομέτρων στον Ε65

Εντείνονται οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα. Το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον την εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ενώ οι συνάδελφοί τους της Φθιώτιδας προχώρησαν σε δίωρο καθολικό αποκλεισμό στο μπλόκο Μπράλου.

Τις προηγούμενες ημέρες η εθνική οδός Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ήταν ανοιχτή, ωστόσο, οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Αγγελόκαστρου αποφάσισαν την κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους κλείνοντας μια από τις κεντρικότερες οδικές αρτηρίες της χώρας. Αύριο οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κάνουν μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Αγρινίου.

Σε πλήρη αποκλεισμό όλων των οδικών αξόνων στην περιοχή του μπλόκου του Μπράλου προχώρησαν το μεσημέρι οι αγρότες, υλοποιώντας την απόφαση που έλαβαν στη χθεσινή γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός, όπως είχε προαναγγελθεί, έχει διάρκεια δύο ωρών και αναμένεται να διαρκέσει έως τις 16:00, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις εξετάζονται και για την αυριανή μέρα.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε εκτεταμένες ρυθμίσεις και ανασχέσεις της κυκλοφορίας, τόσο για τα οχήματα που κινούνται από τη Λαμία προς την Αθήνα όσο και για εκείνα που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Ωστόσο, λόγω του καθολικού αποκλεισμού και της απουσίας διαθέσιμων παρακαμπτήριων οδών, η κυκλοφορία έχει ουσιαστικά ακινητοποιηθεί.

Ήδη σχηματίζονται μεγάλες ουρές οχημάτων κατά μήκος του εθνικού δικτύου του Ε65, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα διέλευσης ή εναλλακτική πρόσβαση προς τον ΠΑΘΕ.

Από την άλλη οι αγρότες αποφάσισαν να αφήνουν ανοιχτά τα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα ως την Παρασκευή (02.01.2026) προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς.

Παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Κλείνει το τελωνείο των Ευζώνων

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου θα είναι και σήμερα, από τις 12.00 έως και τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ). Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Με την προσέλευση τρακτέρ από τους δήμους Ηράκλειας και Σιδηροκάστρου ενισχύεται σήμερα το μπλόκο στο τελωνείο του Προμαχώνα. Οι συγκεντρωμένοι αγρότες θα αποφασίσουν για την περαιτέρω πορεία των κινητοποιήσεών τους κατά τη διάρκεια της γενικής τους συνέλευσης, στις δύο μετά το μεσημέρι. Εν αναμονή της απόφασης, στις 11 το πρωί η διέλευση ήταν ελεύθερη για όλα τα οχήματα, φορτηγά και επιβατικά.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες θα κλείσουν τον κόμβο του εκεί αυτοκινητοδρόμου από τις δύο μετά το μεσημέρι έως και τις πέντε το απόγευμα, για όλα τα οχήματα, εξαιρουμένων αστικών λεωφορείων και επείγοντων περιστατικών.

Τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας

Συνεχίζουν τις δράσεις και τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας, κλιμακώνοντας τις παρεμβάσεις τους στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης του αγροτικού κόσμου.

Για σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί τρίωρος αποκλεισμός όλων των παρακαμπτήριων οδών της εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, το απόγευμα οι αγρότες αναμένεται να μετακινηθούν με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας, όπου θα προχωρήσουν σε ενημερωτική παρέμβαση προς τους πολίτες, διανέμοντας έντυπο υλικό με τα αιτήματά τους.

Από αύριο Τρίτη θα επιτραπεί εκ νέου η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Συνέλευση των αγροτών στην Καρδίτσα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στο χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν κι άλλες μορφές δράσεων. Οι αγρότες των Τρικάλων μετά τη χθεσινή τους συνέλευση θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές δράσεων που θα ανακοινωθούν επίσημα.

Η κατάσταση σε Μπράλο και Κάστρο Βοιωτίας

Σε τροχιά κλιμάκωσης μπαίνουν από σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών που βρίσκονται στο μπλόκο του Μπράλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ. Οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό παραδρόμων και προσβάσεων τόσο προς το εθνικό όσο και προς το επαρχιακό οδικό δίκτυο, από τις 2:00 έως τις 4:00 το απόγευμα.

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς τις προηγούμενες ώρες είχαν κυκλοφορήσει ανακοινώσεις συμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποί τους συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής και συνυπέγραψαν το σχετικό κείμενο.

Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ήδη από το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, στο μπλόκο του Μπράλου απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το ρεύμα καθόδου από Λαμία προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο και να αποφευχθεί, από χθες το μεσημέρι και μετά, η ταλαιπωρία όσων ταξίδευαν προς την Αθήνα.

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων από παρακείμενες διαβάσεις, συμβάλλοντας στην εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που είχε δημιουργηθεί από τα διόδια Τραγάνας έως τον κόμβο Μαρτίνου αλλά και στους παραδρόμους που οδηγούσαν στον κόμβο του Κάστρου.

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Κλιμακώνουν και οι αγρότες στον Έβρο

Η ενίσχυση του μπλόκου στο Τελωνείο των Κήπων από σήμερα το απόγευμα, οι αιφνίδιοι αποκλεισμοί -διαρκείας δύο και τριών ωρών- της εισόδου των φορτηγών διεθνών μεταφορών στη χώρα από την Τουρκία, καθώς και ο καθολικός αποκλεισμός, ακόμη και για τα οχήματα μεταφοράς ευπαθών προϊόντων, στα οποία μέχρι σήμερα επιτρέπεται η είσοδος, συνθέτουν τους βασικούς άξονες της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων στον νότιο Έβρο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κώστα Καναβίδη, σήμερα το απόγευμα θα ενισχυθεί περαιτέρω το μπλόκο στο Τελωνείο των Κήπων, με τα τρακτέρ που θα συγκεντρωθούν στις Φέρες και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν συντονισμένα προς το Τελωνείο.

Επίσης, στη διάρκεια της ημέρας αλλά και τις επόμενες θα πραγματοποιούνται αιφνίδιοι αποκλεισμοί -των εν αναμονή στο Τελωνείο της Τουρκίας για είσοδο στη χώρα- φορτηγών οχημάτων, ενώ στις επόμενες ώρες αναμένεται, σύμφωνα με τον κ. Καναβίδη, και ανακοίνωση του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για αποκλεισμό από τις 2 Ιανουαρίου και της εισόδου των φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

«Κάνουμε αιφνίδιους αποκλεισμούς μόνο για τα μεγάλα φορτηγά οχήματα. Εννοείται ότι τα ευπαθή περνάνε κανονικά. Σήμερα θα βγει κι επίσημη ανακοίνωση από τον Σύλλογο ότι από τις 2 Ιανουαρίου δεν θα περνάνε ούτε τα ευπαθή ώστε να ενημερωθούν εγκαίρως οι εταιρείες και να μην στείλουν τα φορτηγά για φόρτωση προϊόντων που είναι ευπαθή», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, σημειώνοντας πως όλα τα άλλα οχήματα διέρχονται κανονικά από το τελωνείο.

Στο βόρειο τμήμα του Νομού, τα μέλη των αγροτικών συλλόγων αποφάσισαν την ενίσχυση του μπλόκου στον κόμβο του Ορμενίου, με διακοπή στο σημείο τής κυκλοφορίας των φορτηγών και εμπορικών οχημάτων «επ’ αόριστον για τις εισαγωγές και με πολύωρο κλείσιμο για τις εξαγωγές», καθώς και τη διοργάνωση συλλαλητηρίου, το πρωί της Τρίτης, στο Διδυμότειχο.