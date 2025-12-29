Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους – Πρωτοφανής ταλαιπωρία για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων

Πρωτοφανής ήταν η ταλαιπωρία που υπέστησαν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων από το απόγευμα της Κυριακής (28.12.2025), καθώς πολλοί οδηγοί και επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους για έως και 10 ώρες λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Οι αγρότες στα μπλόκα είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους αν δεν ικανοποιθούν τα αιτήματά τους. Το σκηνικό αναμένεται να επαναληφθεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς οι αγρότες προχωρούν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους εν μέσω Χριστουγέννων.

Το μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, με την πίεση προς την κυβέρνηση να εντείνεται και τα μπλόκα να πολλαπλασιάζονται σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Οι αγρότες αναμένεται να λάβουν νέες αποφάσεις εντός των επόμενων ωρών, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις τους και να ενημερώνονται εκ των προτέρων για τις διαδρομές που θα ακολουθήσουν. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συνελεύσεις, με κάθε μπλόκο να εφαρμόζει διαφορετική τακτική ως προς τη διέλευση των οχημάτων.

Η διαδρομή Αθήνα – Θεσσαλονίκη ήταν πραγματική Οδύσσεια.

Ο κόμβος της Θήβας παραμένει ανοιχτός, αλλά το πρωί έχει προγραμματιστεί συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστεί αν θα προχωρήσει σε αποκλεισμό της εθνικής οδού.

Αντίθετα, στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες αναμένεται να προχωρήσουν σε αποκλεισμό τόσο της εθνικής οδού όσο και των παραδρόμων, γεγονός που θα δυσχεράνει σημαντικά τη διέλευση.

Οι οδηγοί με κατεύθυνση προς Λαμία ή Αθήνα θα πρέπει να ακολουθήσουν εναλλακτικές διαδρομές.

Βορειότερα, ο κόμβος της Αταλάντης παραμένει ανοιχτός, ωστόσο στον κόμβο του Μπράλου έχει προγραμματιστεί πλήρης αποκλεισμός από τις 14:00 έως τις 16:00, συμπεριλαμβανομένων και των παραδρόμων. Οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη διέλευση από το σημείο κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μπαίνουν τα τρακτέρ στην πόλη της Λάρισας

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν τη Δευτέρα οι αγρότες, με τη χώρα να «κόβεται» στα δύο και τα τρακτέρ να αναμένεται να μπουν το απόγευμα στην πόλη της Λάρισας.

Στόχος των αγροτών είναι να ασκήσουν πίεση προς την κυβέρνηση, προκειμένου να δοθούν λύσεις στα βασικά αιτήματά τους και να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 16:00, με τους αγρότες να κατευθύνονται στη συνέχεια στο κέντρο της Λάρισας, όπου θα ενημερώσουν τους πολίτες για τα αιτήματά τους.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, τη Δευτέρα θα παραμείνουν κλειστές για τρεις ώρες οι παρακαμπτήριες οδοί, ενώ από την Τρίτη αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο.

Η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών αναμένεται να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να διεξαχθεί το Σάββατο στα Μάλγαρα.

Μάλγαρα: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα

Στα Μάλγαρα, ανοιχτά παραμένουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς Θεσσαλονίκη, λόγω της αυξημένης κίνησης.

Αρχικά, οι αγρότες είχαν αποφασίσει να διατηρήσουν ανοιχτό το ρεύμα προς Αθήνα έως τις 18:00, ωστόσο τελικά αποφάσισαν να το κρατήσουν ανοιχτό όσο διαρκεί η αυξημένη κυκλοφορία και επικρατούν θυελλώδεις άνεμοι.

Στα διόδια των Μαλγάρων αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνέλευση, κατά την οποία θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις. Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τη Δευτέρα να κλείσουν εκ νέου και τα δύο ρεύματα, ενώ την Τρίτη θα παραμείνουν ανοιχτά προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.