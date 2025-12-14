Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα και έστειλαν τα αιτήματά τους στο Μαξίμου – «Να προσέλθετε σε διάλογο» τους ζητά ο Τσιάρας

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα και απέρριψαν την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα. Να προσέλθουν σε διάλογο τους καλεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Μία ημέρα μετά την απόρριψη της πρόσκλησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και λίγες ώρες μετά την ανάρτηση του πρωθυπουργού στα social media, οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι με τα τρακτέρ τους στα 57 μπλόκα που έχουν στήσει σε ολόκληρη τη χώρα και είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως τονίζουν έχουν αποστείλει το υπόμνημα με τα αιτήματά τους στο Μέγαρο Μαξίμου και αναμένουν την απάντηση της κυβέρνησης. Στα αιτήματά τους, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή, καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού, κατώτερες εγγυημένες τιμές, ρεύμα στα 7 λεπτά, αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, μείωση του κόστους παραγωγής, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, να εξυγιανθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους, να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό, να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα.

Στο μεταξύ αύριο Δευτέρα, το μεσημέρι αναμένεται τρακτέρ και αγρότες να έρθουν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας για να διαμαρτυρηθούν με αφορμή την δίκη των δύο αγροτών που είχαν συλληφθεί στην πρεμιέρα των κινητοποιήσεων στο μπλόκο της Νίκαιας στα επεισόδια που έγιναν μεταξύ της Αστυνομίας και των αγροτών.

Μια ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη, έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις και απεργιακά συλλαλητήρια από τα Εργατικά Κέντρα στη Θεσσαλία για τον προϋπολογισμό, αλλά και σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες,

Από την Τετάρτη οι αγρότες αναμένεται να σκληρύνουν τη στάση τους προχωρώντας και σε αποκλεισμούς των παραδρόμων στο οδικό δίκτυο. Χαρακτηρίζουν «αγώνα επιβίωσης» τις κινητοποιήσεις τους.

Τσιάρας: Να προσέλθουν οι αγρότες στον διάλογο

Έκκληση «να ξανασκεφτούν την στάση τους οι αγρότες και να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου», απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας από το βήμα της Βουλής, τονίζοντας ότι «δεν πρέπει να χάσουν την μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο».

«Μπροστά μας βρίσκεται η νέα προγραμματική περίοδος, η νέα ΚΑΠ, οι επιπτώσεις από τις διεθνείς συμφωνίες της ΕΕ με νέες χώρες, με τρίτες χώρες, η εσωτερική σύγκλιση, η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ. Γι’ αυτό ο διάλογος με τους αγρότες είναι απαραίτητος. Γιατί οι λύσεις δίνονται όταν κάθονται και οι δύο πλευρές στο τραπέζι», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Τσιάρας κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2026 και συμπλήρωσε:

«Στις δημοκρατίες τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, όχι με αντιπαραθέσεις στις εθνικές οδούς. Και από το βήμα του κοινοβουλίου καλώ τους αγρότες να ξανασκεφτούν τη στάση τους και να αξιοποιήσουν την μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται να θέσουν τα προβλήματά τους στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Ο διάλογος όμως δεν μπορεί να αφορά μόνο τη διαχείριση του σήμερα. Πρέπει να αφορά το restart της αγροτικής παραγωγής. Μια επανεκκίνηση που θα κάνει τον πρωτογενή τομέα ελκυστικό, σύγχρονο ανταγωνιστικό».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε την ανάγκη συμβολής όλων των εμπλεκομένων για την επίλυση των αγροτικών προβλημάτων, επισημαίνοντας ότι «η συζήτηση για τον προϋπολογισμό δεν είναι μόνο αριθμοί -είναι και προοπτική».

«Και για αυτό εμείς ανοίγουμε τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα του αγροτικού κόσμου», επεσήμανε ο κ. Τσιάρα. «Οι δυσκολίες στον πρωτογενή τομέα, με το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές, διεθνώς, τιμές, είναι μια αδυσώπητη πραγματικότητα. Χρέος μας είναι να ελαφρύνουμε το κόστος παραγωγής και να στηρίξουμε τους αγρότες μας. Σε αυτό το πλαίσιο κινούμαστε και σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσουμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό. Το 2025 ήταν μια μεταβατική χρονιά και το 2026 θα είναι η χρονιά της μεγάλης επανεκκίνησης στον πρωτογενή τομέα», υπογράμμισε.