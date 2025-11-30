Ελλάδα

Οι αγρότες παραμένουν στα μπλόκα – Πάνω από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό και η χώρα «κομμένη» στα δύο

Η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή στο ύψος της Νίκαιας Λάρισας, όπου παρατάχθηκαν εκατοντάδες τρακτέρ, ενώ χιλιάδες άλλοι αγρότες αναμένεται να καταφτάσουν τη Δευτέρα
Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και την Μαγνησία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας / EUROKINISSΙ

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και αυξάνονται διαρκώς, ζητώντας άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση ώστε «να σωθεί ο πρωτογενής τομέας», όπως τονίζουν. Κλειστά και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού στη Νίκαια της Λάρισας.

Στα μπλόκα συμμετέχουν κυρίως αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Νίκαια, Πλατύκαμπο, Καρδίτσα και Μαγνησία, έχοντας παρατάξει περισσότερα από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό, «κόβοντας» τη χώρα στα δύο, ενώ χιλιάδες άλλοι αναμένεται να καταφτάσουν τη Δευτέρα (01.12.2025).

Aπαιτούν τη ριζική αλλαγή της κυβερνητικής αγροτικής πολιτικής και στα επεισόδια που έγιναν την Κυριακή (30.11.2025) με ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έληξαν με τρεις συλλήψεις, αλλά και τραυματισμούς αγροτών αλλά και ανδρών της ΕΛΑΣ.

Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας
EUROKINISSI

Από τα χημικά και τις χειροβομβίδες κρότου λάμψης έχουν τραυματιστεί δύο αγρότες σε Νίκαια και Πλατύκαμπο, με τον αγροτοσυνδικαλιστή κ. Σιδηρόπουλο να καταγγέλλει ότι χτυπήθηκε από αστυνομικούς.

Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και την Μαγνησία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
EUROKINISSI

Επίσης, δύο ένστολοι μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και την Μαγνησία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
EUROKINISSI

 

 

 

 

Νωρίτερα στη Νίκαια η αστυνομία είχε παρατάξει δύο κλούβες, κλείνοντας τον δρόμο και εμποδίζοντας τους αγρότες να περάσουν. Όμως, ήδη και πριν την ένταση κάποια αγροτικά μηχανήματα είχαν ανέβει στον δρόμο και στη συνέχεια αγρότες έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας και μέσω παραδρόμων βρέθηκαν στην εθνική.

Δυνάμεις της αστυνομίας στο μπλόκο των Θεσσαλών αγροτών και κτηνοτρόφων στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας
EUROKINISSI

«Καταγγέλλουμε την ακραία καταστολή από τις αστυνομικές δυνάμεις σε ηλικιωμένα άτομα. Προπηλακίστηκαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Είχαμε τραυματισμούς και εγκαυματίες. Δεν μας κρατάει τίποτα», τόνισε ο δήμαρχος Τυρνάβου, Στέλιος Τσικριτσής.

Στους Σοφάδες Καρδίτσας υπήρξε ρίψη χημικών, όμως αγροτικά μηχανήματα δεν υποχώρησαν, μετακίνησαν τα βαν της αστυνομίας και πέρασαν προς τον δρόμο. Στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε οι συγκεντρωμένοι κατήγγειλαν την προσπάθεια της αστυνομίας να παρεμποδίσει τον αγώνα τους.

Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων από τη Λάρισα, την Ελασσόνα, τον Τύρναβο, την Αγιά και τα Φάρσαλα και την Μαγνησία με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας, Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
EUROKINISSI

Δύο διαδηλωτές συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας. Ο ένας κατηγορείται για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ, ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση.

Αντιπροσωπεία αγροτών από το μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκε έξω από το κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρισας, αποκλείοντας την κυκλοφορία, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των συναδέλφων τους.

Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, όπου εκατοντάδες τρακτέρ ανέβηκαν στο οδόστρωμα, πραγματοποιώντας «το μεγάλο μπλόκο της Θεσσαλίας», όπως είχαν ήδη αποφασίσει.

Στο σημείο βρίσκονται αγρότες από όλη τη Θεσσαλία, ενώ νωρίτερα στο μπλόκο βρέθηκαν φοιτητές, εργαζόμενοι και μέλη του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, ως ένδειξη αλληλεγγύης.

Μπλόκο αγροτών και κτηνοτρόφων στον κόμβο της Εθνικής Οδού στη Νίκαια Λάρισας
EUROKINISSI

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται με ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, ενώ τη Δευτέρα (01.12.2025) το απόγευμα στις 5:30 θα πραγματοποιηθεί συνέλευση στη Νίκαια για να αποφασιστεί η πορεία των κινητοποιήσεων.

 

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας θεωρεί υπεύθυνη την κυβέρνηση για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί

