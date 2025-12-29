Οι αγρότες σκληραίνουν την στάση τους κλείνοντας και παρακαμπτήριους – Στις 16:00 κόβουν ξανά τη χώρα στα δύο

Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα που έχουν στήσει σε κεντρικά σημεία της χώρας.

Η πλειονότητα των αγροτών είναι αντίθετη με την πρόθεση κάποιων συναδέλφων τους από άλλα μπλόκα να προχωρήσουν σε συνάντηση με την κυβέρνηση. Σήμερα (29.12.2025) μάλιστα αναμένεται να κλείσουν πάλι δρόμους και παρακαμπτήριες οδούς στον απόηχο της πρωτοφανούς ταλαιπωρίας που υπέστησαν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων μένοντας στους δρόμους πάνω από 10 ώρες.

Συγκεκριμένα, στις 16:00 το απόγευμα, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας προγραμματίζουν αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων δρόμων της περιοχής. Προγραμματίζεται επίσης πορεία με τρακτέρ στην πόλη της Λάρισας για τη διανομή φυλλαδίων με τα αιτήματα των αγροτών. Για τη διευκόλυνση των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς, η αερογέφυρα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.

Νωρίτερα, από τις 14:00 έως τις 16:00, αγρότες θα προχωρήσουν σε κλείσιμο του παράδρομου στο ύψος του Μπράλου, έπειτα από ομόφωνη απόφαση της γενικής τους συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ.

Απόφαση σε κλίμα έντασης

Η απόφαση ελήφθη μέσα σε κλίμα έντασης, καθώς τις προηγούμενες ώρες είχαν κυκλοφορήσει ανακοινώσεις συμφωνα με τις οποίες οι εκπρόσωποί τους συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής και συνυπέγραψαν το σχετικό κείμενο.

Η γενική συνέλευση το διέψευσε κατηγορηματικά, ξεκαθαρίζοντας ότι «η παρουσία τους στην Επανομή ήταν αποκλειστικά με ρόλο παρατηρητή και χωρίς καμία εξουσιοδότηση ή απόφαση του μπλόκου».

Παράλληλα, δηλώνουν ότι συντάσσονται πλήρως με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην οποία συμμετέχουν και ταυτίζονται απόλυτα με τις αποφάσεις και το πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί, απορρίπτοντας κάθε διαφορετική ερμηνεία.

Στην απόφαση της συνέλευσής τους επαναλαμβάνουν ότι, παρά την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, θα συνεχίσουν να δείχνουν κοινωνική ευθύνη, διευκολύνοντας την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Ήδη από το περασμένο Σάββατο το μεσημέρι, στο μπλόκο του Μπράλου απομακρύνθηκαν τα τρακτέρ από το ρεύμα καθόδου από Λαμία προς Αθήνα, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο και να αποφευχθεί, από χθες το μεσημέρι και μετά, η ταλαιπωρία όσων ταξίδευαν προς την Αθήνα.

Αντίστοιχες κινήσεις έγιναν και στο μπλόκο του Κάστρου, όπου οι αγρότες επέτρεψαν τη διέλευση των οχημάτων από παρακείμενες διαβάσεις, συμβάλλοντας στην εκτόνωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης που είχε δημιουργηθεί από τα διόδια Τραγάνας έως τον κόμβο Μαρτίνου αλλά και στους παραδρόμους που οδηγούσαν στον κόμβο του Κάστρου.

Στα μπλόκα της Θήβας, του Κάστρου, της Αταλάντης και του Μπράλου, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τόσο πριν όσο και μετά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς, ξεκαθαρίζοντας ότι οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται αποκλειστικά μέσα από γενικές συνελεύσεις και σε πλήρη συντονισμό με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Κλείνουν παλι τα δύο ρεύματα στα Μάλγαρα

Την ίδια ώρα, οι αγρότες στα Μάλγαρα, οι οποίοι χθες, Κυριακή, είχαν ανοίξει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αναμένεται σήμερα να τα κλείσουν εκ νέου κόβοντας τη χώρα στα δύο.

Στην Ιονία Οδό, περίπου 300 τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα εδώ και τρεις εβδομάδες στα διόδια Αγγελοκάστρου, όπου οι αγρότες έχουν ανοίξει τις μπάρες από την παραμονή των Χριστουγέννων.

Επίσης, η Περιμετρική Πατρών παραμένει κλειστή από το απόγευμα του Σαββάτου, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της πόλης, ενώ αναμένεται να ανοίξει την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Να σημειωθεί ότι οι λεγόμενοι «σκληροί» των μπλόκων σχεδιάζουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μετά την Πρωτοχρονιά, με πανελλαδική σύσκεψη που εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο, 3 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι αγρότες, αύριο, Τρίτη, θα δοθούν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας, όπως είχε συμβεί και τις ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες που θα ταξιδέψουν ενόψει της Πρωτοχρονιάς.