Οι αγρότισσες που έκλεψαν την παράσταση με το τρακτέρ τους στο Σύνταγμα

Δυο νέες γυναίκες, δυο αγρότισσες ξεχώρισαν στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα για το συλλαλητήριο των αγροτών. Όπως είπαν έφτασαν στην Αθήνα από το μπλόκο του Μπράλου και καλλιεργούν βαμβάκι, σιτηρά και τριφύλλια.

Δήλωσαν αποφασισμένες να μείνουν με τους άλλους αγρότες όλο το βράδυ στην καρδιά της πρωτεύουσας συμμετέχοντας σε αυτό το συλλαλητήριο.

Και να ξεκινήσουν το Σάββατο το μεσημέρι για τον δρόμο της επιστροφής. Πρόσθεσαν όπως είπαν το τρακτέρ τους και ένωσαν τις φωνές τους με τους συναδέλφους τους από όλη την Ελλάδα.

Όπως θα δείτε και στην συνεχή κάλυψη από το newsit.gr αγρότες και κτηνοτρόφοι κάθε ηλικίας έφτασαν στην Αθήνα για να διαμαρτηρηθούν κλείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις μαραθώνιες κινητοποιήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα.

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%, με τους ίδιους να σημειώνουν ότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.