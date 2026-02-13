Ελλάδα

Οι αγρότισσες που έκλεψαν την παράσταση με το τρακτέρ τους στο Σύνταγμα

Με το χαμόγελο οι δυο γυναίκες έφτασαν από τον Μπράλο στην Αθήνα
γυναίκες σε τρακτέρ
Οι δυο γυναίκες που έφτασαν στην Αθήνα με το τρακτέρ τους
Κλαούντιο Σούμπασι

Δυο νέες γυναίκες, δυο αγρότισσες ξεχώρισαν στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο Σύνταγμα για το συλλαλητήριο των αγροτών. Όπως είπαν έφτασαν στην Αθήνα από το μπλόκο του Μπράλου και καλλιεργούν βαμβάκι, σιτηρά και τριφύλλια.

Δήλωσαν αποφασισμένες να μείνουν με τους άλλους αγρότες όλο το βράδυ στην καρδιά της πρωτεύουσας συμμετέχοντας σε αυτό το συλλαλητήριο.

Και να ξεκινήσουν το Σάββατο το μεσημέρι για τον δρόμο της επιστροφής. Πρόσθεσαν όπως είπαν το τρακτέρ τους και ένωσαν τις φωνές τους με τους συναδέλφους τους από όλη την Ελλάδα. 

agrotisses

Όπως θα δείτε και στην συνεχή κάλυψη από το newsit.gr αγρότες και κτηνοτρόφοι κάθε ηλικίας έφτασαν στην Αθήνα για να διαμαρτηρηθούν κλείνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις μαραθώνιες κινητοποιήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα. 

Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των αγροτών παραμένουν το υψηλό κόστος παραγωγής, οι εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και η καταβολή αποζημιώσεων στο 100%, με τους ίδιους να σημειώνουν ότι αυτά τα ζητήματα τέθηκαν στις προηγούμενες συναντήσεις με τον πρωθυπουργό, χωρίς όμως να υπάρξει εξέλιξη που τους ικανοποιεί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
170
138
86
75
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κύκλωμα «αχυρανθρώπων» στην εστίαση: Αντιμέτωποι με βαριά κακουργήματα οι 11 συλληφθέντες από την επιχείρηση της ΑΑΔΕ
Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για αδικήματα όπως συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
ΑΑΔΕ
Newsit logo
Newsit logo